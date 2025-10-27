Лукойл продава международните си активи заради санкциите

Руската компания "Лукойл" обяви на сайта си, че ще продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави".

Започнал е процес по разглеждане на оферти от потенциални купувачи.

"Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за прекратяване на дейността, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ. При необходимост компанията планира да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъснатата работа на своите международни активи", се допълва в съобщението.

По-рано този месец Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компания - "Роснефт" и "Лукойл". Новите санкции ще влязат в сила след месец, като те засягат и рафинерията на "Лукойл" в Бургас. Тя „ще трябва да спре работа на 21 ноември“, освен ако не бъде продадена, казва пред Politico Мартин Владимиров, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията.