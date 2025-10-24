Рафинерията в Бургас е сред последните пречки пред ЕС за санкциите срещу Лукойл

Брюксел работи за забрана на транзакциите с Лукойл, но компанията – която е частна, за разлика от санкционираните Роснефт и Газпром – поддържа широко присъствие в Европа, включително рафинерии в България и Румъния и търговски обекти на целия континент.

„Трябва да намерим начин да се откажем от тези елементи, преди да можем напълно да наложим санкции“, заяви неназован висш служител от ЕС пред Politico.

Източникът на изданието обобщава, че ЕС се стреми да се „отдели“ от руската енергийна компания Лукойл, която беше санкционирана от САЩ тази седмица, но все още не е включена в пакета от санкции на ЕС.

Рафинерията в Бургас „ще трябва да спре работа на 21 ноември“, освен ако не бъде продадена, казва пред Politico Мартин Владимиров, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията.