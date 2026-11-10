Изтеглят колите от катастрофата на АМ Тракия, движението остава затворено

OFFNews 10 ноември 2026 в 14:47 825 1
Кадър от верижната катастрофа на АМ

Снимка БГНЕС
Кадър от верижната катастрофа на АМ "Тракия"

Започна изтеглянето на част от катастрофиралите коли на автомагистрала "Тракия" тази сутрин, предаде БТА. Автомагистралата продължава да остава затворена в двете посоки в района на Ямбол.

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при двете тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

Общо 86 коли са участвали в катастрофата в двете посоки- 63 в посока Бургас и 23 към София, съобщиха от министерството на вътрешните работи.

Малко по-рано днес  изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов каза, че първата катастрофа е настъпила в лентата за движение в посока Бургас, където товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ пътници. Впоследствие зад него е настъпило пътнотранспортно произшествие с друг товарен автомобил, превозващ жито, а в задната му част се е ударил лек автомобил.

Всички загинали са се намирали в тази лента на магистралата. Най-вероятно пътнотранспортното произшествие е настъпило вследствие на внезапно възникнала гъста мъгла.

Обявиха и частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол. Режимът е въведен със заповед на областния управител Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от Областна администрация - Ямбол.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че заради безпрецедентните катастрофи на АМ "Тракия" е задействан специален план за действие и е обявена пълна мобилизация на лечебните заведения в няколко области на страната. На място продължават да работят десетки екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията.

Общо 46 са транспортираните пациенти от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Спешна нужда от кръв в Сливен и Бургас за пострадалите от катастрофата

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Коментари
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craghack

10.11 2026 в 14:59

-0
+0
Най-странното нещо е поведениетон а шофьорите при мъгла. Всеки перка със 100+ без да вижда нищо. А не можеш спря, защото отзад ще те натресе някой идиот. Трябва да има правило. Има ли мъгла, дори и малко - 60. Това е.
 
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