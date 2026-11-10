Изтеглят колите от катастрофата на АМ Тракия, движението остава затворено

Започна изтеглянето на част от катастрофиралите коли на автомагистрала "Тракия" тази сутрин, предаде БТА. Автомагистралата продължава да остава затворена в двете посоки в района на Ямбол.

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при двете тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол.

Общо 86 коли са участвали в катастрофата в двете посоки- 63 в посока Бургас и 23 към София, съобщиха от министерството на вътрешните работи.

Малко по-рано днес изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов каза, че първата катастрофа е настъпила в лентата за движение в посока Бургас, където товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ пътници. Впоследствие зад него е настъпило пътнотранспортно произшествие с друг товарен автомобил, превозващ жито, а в задната му част се е ударил лек автомобил.

Всички загинали са се намирали в тази лента на магистралата. Най-вероятно пътнотранспортното произшествие е настъпило вследствие на внезапно възникнала гъста мъгла.

Обявиха и частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол. Режимът е въведен със заповед на областния управител Георги Чалъков и е в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от Областна администрация - Ямбол.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че заради безпрецедентните катастрофи на АМ "Тракия" е задействан специален план за действие и е обявена пълна мобилизация на лечебните заведения в няколко области на страната. На място продължават да работят десетки екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията.

Общо 46 са транспортираните пациенти от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Спешна нужда от кръв в Сливен и Бургас за пострадалите от катастрофата

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