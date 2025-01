Eд Шийран е номер едно в Англия с албума си

Ед Шийран оглавява британската класация за албуми с продукцията си +–=÷× (Tour Collection), съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Певецът успя да стигне върха в чарта след 14-ата си седмица, където дебютира с него през месец октомври м.г. Това е осмият албум на Шийран, стигнал челната позиция в подреждането.

Втората позиция е за американската певица и актриса Сабрина Карпентър с албума й Short N’ Sweet, който излезе през месец август.

Трети тази седмица в британската класация е Сиза с албума си SOS, издаден след началото на септември т.г.

Четвъртата позиция е за певицата Чапъл Роан с албум The Rise And Fall Of A Midwest Princess, следвана от Чарли Екс Си Екс и продукцията й BRAT.

На върха на британската класация за сингли е Грейси Ейбрамс с That’s So True. Втори се подреждат Уикенд и Розе от момичешката кей поп група "Блекпинк" със съвместния си хит Aps. Третото място е за Лола Йънг с нейното парче Messy.