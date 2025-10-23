Вдигнаха въздушна линейка за мъж с тежки изгаряния

OFFNews 23 октомври 2025 в 15:47 147 0
медицински хеликоптер

Снимка Министерство на здравеопазването
Спешна въздушна помощ

Спасителна акция с въздушна линейка след пожар в частен дом в бургаския комплекс “Славейков” в ранния следобед. Обгорен мъж бе откаран с медицински хеликоптер към болнично заведение във Варна.

42-годишен мъж от Бургас е пострадал при пожар, възникнал в дома му. След потушаване на пламъците той е изведен навън и бързо прехвърлен с хеликоптер до Клиниката по изгаряния във Варна, съобщи Nova.

Пострадалият е с тежки изгаряния по крайниците и сериозно обгазяване след вдишан дим.

Според разследващите причина за пожара е цигара, паднала върху найлонова покривка след като мъжът е заспал.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Тома Белев: Кадастърът е фалшифициран, за да се строи Елените