Вдигнаха хеликоптер за родилка от Благоевград

Въздушната линейка транспортира родилка от Благоевград към столично лечебно заведение, каза за БТА директорът на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСНП) – Благоевград д-р Красимир Михайлов.

Жената е на 35 години, вчера следобед по спешност е извършено секцио, но поради обилна кръвозагуба е потърсена възможност за въздушен транспорт към болница в столицата.

Състоянието на жената е овладяно, посочи още д-р Михайлов. Детето остава в благоевградската болница, допълни той.

