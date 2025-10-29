Вдигнаха хеликоптер за родилка от Благоевград

Въздушната линейка транспортира родилка от Благоевград към столично лечебно заведение, каза за БТА директорът на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСНП) – Благоевград д-р Красимир Михайлов.
Жената е на 35 години, вчера следобед по спешност е извършено секцио, но поради обилна кръвозагуба е потърсена възможност за въздушен транспорт към болница в столицата.
Състоянието на жената е овладяно, посочи още д-р Михайлов. Детето остава в благоевградската болница, допълни той.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Двама загинаха на жп релсите за ден, единият е нидерландец
Мегапоръчката за чистотата на София: СО с решение за три зони
Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск
Община ''Люлин'' организира факелно шествие за Деня на будителите