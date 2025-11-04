Върнаха ресорите на подуправителя на НЗОК

Всички правомощия и контролни функции на проф. Момчил Мавров, върху специализираната администрация в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), са възстановени със заповед на управителя на НЗОК, считано от днес, 04.11.2025 г., съобщиха от Касата.

Приключи вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление (ЦУ) на НЗОК във връзка с работата на дирекция “Медицински изделия и помощни средства”.

Продължава проверката в други звена в ЦУ на НЗОК.

При констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно.

Ресорите на проф. Мавров бяха отнети със заповед от 14 октомври. Тогава от НЗОК отказаха коментар за мотивите на решението. Ден по-късно от Здравната каса обясниха, предприетата стъпка е с цел максимално безпристрастна и обективна проверка.

"Когато бях избран за управител на НЗОК обещах, че ще бъда добър стопанин на публичния ресурс. Не мога да бъда добър стопанин, ако не проверя какво се е случвало. Това е като да влезеш в къща и да не провериш какво има. Проверката е планова, вътрешна, няма нищо изненадващо. Прави се сега, защото ми трябваше малко време", обясни действията си управителят на фонда Стефановски.

През април 2024 г. Надзорният съвет на Здравната каса назначи Мавров за временно изпълняващ длъжността управител на НЗОК, след прекратяване на правомощията на Станимир Михайлов, който изкара на поста малко повече от година. Впоследствие бе възстановен на длъжността, а от март 2024 с решение на Народното събрание за управител бе избран доц. Петко Стефановски, който преди това оглавяваше Надзорния съвет на Касата.

Според заповед на Стефановски от март тази година, на Мавров беше поверено ръководството на администрацията на Централното управление на НЗОК, контролът върху дейността на дирекциите за медицински и дентални дейности, лекарствата и диетичните храни, медицинските изделия, бюджета и лечението в чужбина. В неговите правомощия беше контролът върху плащанията на РЗОК към договорните партньори, трансферите от здравното министерство към фонда.