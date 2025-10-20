Доц. Стефановски за проверката в НЗОК: Няма нищо сензационно

Проверката в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е планова, няма нищо сензационно, каза управителят на фонда доц. Стефановски пред журналисти.

Той бе сред гостите на кръгла маса, на която беше представен Национален план за мозъчни заболявания.

Преди седмица подуправителят на фонда проф. Момчил Мавров бе временно отстранен от поста, а като аргумент за отнемането на ресорите му бе посочена необходимостта от "максимална безпристрастност и обективност", тъй като Мавров е заемал поста временно изпълняващ длъжността управител на НЗОК в периода 17.04.- 04.10.2024 г. вкл. За отстраняването стана известно ден след "програмната реч" на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред министри и депутати от парламентарната група, по повод загубата на изборите в Пазарджик. На срещата Борисов изпрати народните избраници "по родните места", за да проверят колко е "оглозгано" от партията.

Когато бях избран за управител на НЗОК обещах, че ще бъда добър стопанин на публичния ресурс. Не мога да бъда добър стопанин, ако не проверя какво се е случвало. Това е като да влезеш в къща и да не провериш какво има. Проверката е планова, вътрешна, няма нищо изненадващо. Прави се сега, защото ми трябваше малко време, заяви днес Стефановски.

Запитан какви конкретно са ангажиментите на отстранения подуправител в момента той уточни: "Всичко, което е разписано в Закона за здравното осигуряване, но минава за подпис при мен."

Доцентът не се ангажира със срок за приключването на проверката, но увери, че това няма да се отрази на работата на Здравната каса. Стефановски припомни, че по времето, когато начело на НЗОК бе Дечо Дечев, не е имало длъжност подуправител.

"Всички си изпълняват функциите, преговорите с Българския лекарски съюз вървят, документите се подписват, няма забавени преписки, няма причина за безпокойство сред пациентите", увери шефът на Касата.



