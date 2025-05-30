В Сливен показват втората въздушна линейка

Ден на отворените врати в оперативна база на HEMS за спешна помощ по въздух в Сливен ще има на 1 юни. Това каза за БТА Димитър Чолаков, ръководител на базата.

Децата могат да я посетят между 10:30 и 12:00 часа и да разгледат медицинския хеликоптер, както и изградения хангар на летище "Бършен".

През тази седмица хеликоптерът направи своето първо тренировъчно кацане на площадката на Многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Иван Селимински". До този момент не се е отзовавал на сигнал, но от 23 май се дават дежурства от екип от двама пилоти и двама медици, посочи Чолаков.

Сливен бе избран за една от шестте регионални бази на HEMS в страната. През 2023 г. Община Сливен предостави безвъзмездно на Министерството на здравеопазването за управление шест декара терен в района на бившето летище „Бършен“. На него по план бяха изградени хангар и площадка за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.