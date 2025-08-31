В Китай трансплантираха бял дроб от прасе в човешко тяло

OFFNews 31 август 2025 в 10:07 338 1
Трансплантация

Снимка Getty images
Трансплантация на органи

За пръв път бял дроб от генетично модифицирано прасе бе успешно трансплантиран в човешко тяло, съобщиха китайски учени в публикация в списание „Нейчър“, цитирана от Синхуа.

„Белите дробове са сложни органи за трансплантация, но операцията е стъпка напред към клинични проучвания“, се отбелязва в публикацията.

Реципиентът, 29-годишен мъж от Китай, който е бил в мозъчна смърт, е получил бял дроб, който е преминал шест генетични модификации, за да бъде подобрена съвместимостта му с човека. Органът е останал жизнеспособен и е функционирал девет дни в тялото без знаци за остро отхвърляне или инфекция.

Хъ Цзянсин, ръководител на изследването, каза за Синхуа, че заради растящото глобално търсене на органи за трансплантация, ксенотрансплантацията е смятана за обещаващо решение при липса на донори. Според него това постижение е жизненоважна стъпка към белодробна ксенотрансплантация.

Поне няколко души в Китай и САЩ досега са получили генно модифицирани органи от прасета – сърца, бъбреци, черни дробове и тимус.

„Белите дробове са най-трудният орган за трансплантация“, казва Мухамад Мохиудин, хирург и изследовател в Университета в Мериленд, Балтимор, който през 2022 г. е водил първата трансплантация на сърце от прасе в жив човек.

„Приветствам усилията им“, казва той, цитиран от „Нейчър“. Това е първата стъпка към белодробна ксенотрансплантация – използване на животински органи при хора.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    16529

    1

    Комита

    31.08 2025 в 11:05

    -0
    +0
    В Китай приспиват политически затворници, за да им вземат органите. Много от тях не се събуждат никога повече. Последователите на Фалун Гонг са особено предпочитани заради доброто им здраве. Та, ако обичате, по-сдържано с медицинските „чудеса“ от Изток.
     