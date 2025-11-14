Установиха как може да бъде предотвратено отхвърлянето на присаден свински бъбрек

Трансплантациите на генетично модифицирани свински бъбреци при хора бяха посрещнати като пробив и възможен начин за облекчаване на недостига на органи за трансплантация. Учените дълго се опитваха да разберат защо тези органи се отхвърлят малко след операцията. Сега вероятно имат отговор.

В първото от две проучвания, публикувани в списание Nature, изследователи от здравната мрежа NYU Langone установиха имунни реакции, които могат да обяснят защо свинските органи биват отхвърляни. Екипът проследил трансплантация на генетично модифициран свински бъбрек при пациент в мозъчна смърт, който имал запазен сърдечен ритъм и се намирал на апаратна вентилация. Семейството се съгласило тялото да бъде използвано за научни цели, пише БГНЕС.

В продължение на повече от два месеца след операцията екипът на NYU Langone взимал биопсии и проби от кръв, тъкани и телесни течности — нещо, което по думите на ръководителя на изследването д-р Робърт Монтгомъри е „невъзможно“ при примати или живи пациенти.

„Успяхме да съберем изключително богата база данни чрез биопсии, кръвни проби, проби от телесни течности и да създадем пълен атлас на имунния отговор. Това прави изследването уникално. Мисля, че това вероятно е най-дълбоко проучваният човек в историята“, казва той пред Ей Би Си.

Екипът установил, че органите се отхвърлят заради реакция на антитела — които разпознават и се свързват с чужди елементи, за да бъдат отстранени — както и на Т-клетки, бели кръвни клетки, които се борят с инфекции и непознати нашественици.

След началното отхвърляне екипът успял да обърне процеса с комбинация от лекарства и не открил признаци за трайни увреждания или намалена бъбречна функция.

„Това е огромна крачка напред. Смятам, че прави трансплантацията още по-успешно начинание. Вярвам, че след няколко години генетично модифицираните свински органи ще се превърнат в реална алтернатива на човешките“, заяви Монтгомъри.

Второто проучване разглежда имунния отговор в още по-голяма дълбочина. Чрез измерване на определени биомаркери в кръвта екипът успял да засече имунна атака до пет дни, преди тя да стане видима в тъканите.

Според Монтгомъри това дава възможност на трансплантационните екипи да предвиждат отхвърляне по-рано и да реагират бързо.

Над 101 000 американци се нуждаят от бъбречна трансплантация, но само около 17 000 получават орган всяка година, според Националната фондация за бъбреците. Освен това 12 души умират всеки ден, докато чакат бъбрек, а средното време в списъка може да достигне до 10 години.

Монтгомъри подчертава, че намирането на начин повече от чакащите пациенти да получат бъбрек от генетично модифицирани животни, при по-нисък риск от отхвърляне, е от решаващо значение. „Тъжната истина е, че трябва да разпределяме нещо, за което знаем, че работи отлично“, каза той. „Нуждаем се от алтернативен източник на органи.“

Процедурата, макар смятана за пробив, предизвиква и спорове: критици изразяват етични опасения относно промяната на животински органи и потенциалните рискове за пациенти. Някои от подложените на трансплантация пък са се нуждаели от отстраняване на генетично модифицираните бъбреци вследствие на отхвърляне или несвързана инфекция. Поне двама пациенти са починали след операцията, но лекарите уточняват, че и двамата са били в терминален стадий на бъбречна недостатъчност.