Стартира кампания за превенция на тютюнопушенето сред бъдещите майки

Стартира информационно-образователна кампания „Без компромиси“, насочена към превенция на тютюнопушенето и употребата на никотинови продукти сред две големи групи - момичетата и бъдещите майки.

Организатор на инициативата е фондация „Български институт за женско здраве“.

В рамките на кампанията „Без компромиси. Без тютюн и никотин за момичетата – избор на бъдеще“ в столични училища ще се проведат серия от интерактивни лекции и дискусии с основен фокус върху здравето на младите жени и рисковете от тютюнопушенето и употребата на никотин. Водещи лекари от различни специалности ще запознаят момичетата с последствията от въздействието на никотина и тютюна върху сърдечносъдовата система, репродуктивното здраве, нервната система.

Ще бъдат представени ефектите от тютюнопушенето върху HPV вируса, психологическите, социалните и естетичните последици от употребата на никотин. Кампанията цели да повиши информираността на младите жени за рисковете, да насърчи здравословния начин на живот, отговорното и осъзнато отношение към собственото здраве, както и да подпомогне момичетата да развият умения за устояване на социалния натиск, свързан с тютюнопушенето.

Първата лекция за момичета ще се проведе на Световния ден на сърцето, 29 септември, в 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ с кардиолога д-р Танер Шахин от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Той ще насочи вниманието към грижата за сърцето в ранна възраст, като обясни рисковете от тютюнопушене и употребата на никотинови продукти; влиянието на стреса върху сърдечносъдовото здраве и за какви други неблагоприятни тенденции и фактори да следят.

В направлението „Без компромиси. Без тютюн и никотин при бременност – избор на бъдеще“ кампанията предвижда серия от лекции за бременни, водени от различни специалисти – акушер-гинеколози, неонатолози, педиатри, психолози, кардиолози.

Лекциите целят да повишат информираността за здравословния начин на живот по време на бременност, да предоставят практични знания за превенция на рисковете и да подкрепят бъдещите майки в изграждането на отговорни навици, които ще осигурят по-добро здраве за тях и техните деца.

Първото събитие с бъдещите майки ще се проведе по повод Световния ден на сърцето, 29 септември (понеделник), от 15.00 часа в рамките на Училище за родители в СБАЛАГ „Майчин дом“ (зала Аула, ет. 2, ул. Здраве 2).

Кардиологът доц. д-р Красимира Христова, председател на Българската асоциация по сърдечносъдова диагностика, ще представи лекция за бременни жени с фокус върху грижата за „двете сърца“ – на майката и на детето.

Доц. Христова ще обясни въздействието на активното и пасивното пушене по време на бременност върху сърдечносъдовата система на жената и бебето и ще даде практически съвети как бъдещите майки могат да създадат чиста и безопасна среда, да избегнат вредното влияние на вторичния дим на обществени места; кога и за какво да се консултират с кардиолог, кои профилактични прегледи са препоръчителни и на какви сигнали да обърнат внимание по време на бременността.

Инициативата се реализира с подкрепата и в рамките на кампанията на Филип Морис България „Без компромиси“, с която компанията продължава своята дългосрочна работа за превенция и предотвратяване на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови изделия, като цели да засили отговорността на цялото общество и да обедини всички, имащи отношение към постигането на обща мисия – да се гарантира, че тези изделия са предназначени само за пълнолетни лица.