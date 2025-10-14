Случаите на диабет у нас са се удвоили за 18 години, а предиабетът засяга всеки пети българин

Данните от епидемиологичните проучвания в България показват двукратно нарастване на броя на хората с диабет през последните 18 години, сочи изследване на проф. д-р Анна-Мария Борисова и съавтори (Clinical Medicine Research, 2024).
Днес почти всеки трети българин над 60 години е засегнат, а броят на хората с предиабет у нас е дори по-висок от този на диагностицираните с диабет. Това означава, че стотици хиляди българи живеят с нарушения в глюкозната обмяна, без да знаят, че са в риск от развитие на диабет тип 2.
Анализът на заболваемостта у нас и в други държави по света бяха във фокуса на събитието под надслов „Време е да говорим с нашите близки“. Водещите специалисти – проф. д-р Анна-Мария Борисова и проф. д-р Михаил Боянов, представиха нови данни за разпространението на заболяването, като подчертаха колко решаващо е ранното откриване и активната профилактика на предиабета.
В глобален мащаб над 1 милиард души вече живеят с предиабет. Последният Атлас на Международната Диабетна Федерация (IDF, 2025) показва, че 1 от всеки 8 възрастни (20–79 г.) има нарушен глюкозен толеранс (635 милиона души), а 1 от всеки 11 възрастни – нарушена гликемия на гладно (488 милиона). Общият брой на хората с предиабет вече надвишава броя на диагностицираните с диабет. Във Великобритания над 12 милиона души живеят с диабет или предиабет, включително 1.3 милиона с недиагностицирано заболяване [1], а в САЩ 38% от възрастните (около 98 милиона) са с предиабет.
„Предиабетът е последната възможност да спрем развитието на диабет тип 2,“ подчерта проф. д-р Анна-Мария Борисова, началник на Клиниката по ендокринология в УМБАЛ „Софиямед“.
„Всяка година между 5 и 10% от хората с предиабет заболяват от диабет тип 2, но това може да бъде предотвратено. Ранното откриване и промяната в начина на живот са най-силното ни оръжие – те могат да обърнат процеса. Превенцията трябва да започва от семейството, защото информираността и подкрепата от близките са решаващи.“
Предиабетът не е само рисков фактор за развитие на диабет тип 2, а състояние, което може да предизвика сериозни здравни последствия. Според мета-анализ на 129 проучвания с над 10 милиона души, публикуван през 2020 година, хората с предиабет имат по-висок риск от смъртност по всички причини (13%), сърдечносъдови заболявания (15%), коронарна болест на сърцето (16%) и инсулт (14%), в сравнение с хората с нормални нива на кръвна захар.
„Предиабетът трябва да се разглежда като сигнал за действие, а не като диагноза, която може да почака,“ посочи проф. д-р Михаил Боянов от Клиниката по ендокринология в УМБАЛ „Александровска“.
„Проучванията показват, че намаляването с 5–7% на телесното тегло и редовната физическа активност могат да понижат риска от развитие на диабет тип 2 с над 50%. Това е изцяло постижима цел, ако хората знаят за риска и реагират навреме.“
Рисковите фактори за развитието на заболяването са многобройни – наднормено тегло, затлъстяване, нездравословна диета, липса на физическа активност и генетична предразположеност. Нови научни данни сочат, че замърсяването на въздуха и излагането на химични вещества като бисфенол А (BPA) също повишават риска от инсулинова резистентност .
Според анализ в Diabetologia (Herder et al., 2025) затлъстяването е един от най-важните модифицируеми фактори за развитие на диабет тип 2, като бързата урбанизация и увеличената консумация на ултрапреработени и висококалорични храни допринасят значително за растящата честота на заболяването.
Оценките на Световната федерация по затлъстяване (World Obesity Federation, 2025) сочат, че до 2030 г. половината от възрастните хора в света ще живеят с наднормено тегло, а 17% от мъжете и 22% от жените ще страдат от затлъстяване. Сред най-рисковите хранителни модели са диетите с високо съдържание на натрий и преработени храни, подсладените напитки и недостатъчният прием на пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци.
По данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO, 2024), последиците от лошото хранене и прекомерната консумация на преработени храни струват на света над 6 трилиона долара годишно, включително здравни, екологични и социални щети.
Експертите подчертаха, че ранното откриване и лечението на предиабета са от съществено значение, за да се предотврати нарастването на случаите на диабет тип 2 и да се намали натискът върху здравните системи. Превенцията, информираността и активната роля на семейството са ключови за справяне с тази нарастваща епидемия.
Всеки може да направи първата крачка, като провери своя риск чрез онлайн теста.
