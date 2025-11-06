Шефът на Фармацевтичния съюз: Няма регистър на ваксините, никой не знае колко има в аптеките

Не съществува регистър, който да даде отговор къде и колко ваксини има по аптечната мрежа. Това заяви председателят на Българския фармацевтичен съюз (БФС) Димитър Маринов.

„Те не са от продуктите, които се следят от Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА). Тя следи само лекарствата, които се заплащат от Касата”, допълни той.

Според него единственото решение е ваксините да се изписват електронно, а не хартиено.

„В момента никой не знае колко са предписаните рецепти, колко са изпълнените, има ли отпускания без рецепти. Ако имаме електронна система, всички вносители на ваксини, след приключване на сезона за ваксинация, ще могат спокойно да предвидят колко е необходимото количество за догодина”, допълни Маринов.