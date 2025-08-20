Създадоха тест за диагностициране на дълъг COVID

Австралийски изследователи набират участници за клинично изпитване за разработването на първия в света диагностичен тест за дълъг COVID-19, предаде Синхуа.
На този етап нито един тест не диагностицира продължителното заболяване, което държи милиони хора в несигурност. Откриването на потенциален биомаркер обаче ще даде надежда за бъдещ диагностичен тест, според изявление на Австралийския университет в Аделаида.
"Тъй като няма тест, който да диагностицира ясно дългия COVID-19, това добавя стрес към и без това трудната за пациентите ситуация. Тя е сложна и се проявява по много различен начин при всеки човек", казва Бранка Грубор-Баук от изследователския екип.
Проектът се основава на по-ранни изследвания на университета, които показват, че заболяването може да наруши функциите на имунната система дълго след първоначалната инфекция. Хората с най-тежка имунна дисфункция са тези, които по-късно развиват дълъг COVID-19.
Около 5 процента от пациентите изпитват симптоми като умора, мозъчна мъгла и болка в гърдите повече от три месеца след инфекцията, като понякога те продължават до една година, независимо от възрастта или първоначалната тежест на инфекцията.
Доброволците с дълъг COVID-19 ще предоставят кръвни проби и ще попълнят въпросници за симптомите, като при подобрение ще бъдат проведени последващи тестове за проследяване на биомаркери, обясняват изследователите.
