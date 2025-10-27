Разработиха тест за грип под формата на дъвка

Екип от изследователи е разработил сензор, който един ден може да превърне дъвката в тест за грип. Вместо да се използват носни тампони или скъпо лабораторно оборудване, този тест ще освобождава аромат на мащерка в устата ви, ако имате грип.

Проучването е публикувано в списание ACS Central Science. То описва как този прост тест, базиран на вкуса, може да улесни ранното откриване на грипни инфекции – вероятно дори преди появата на симптомите. Ранното откриване е ключово за спирането на разпространението на вируса, особено защото хората с грип могат да заразят други, дори преди да се почувстват болни, пише БГНЕС.

Настоящите тестове за грип, като PCR тампоните, са точни, но бавни и изискват специално оборудване. Бързите тестове за домашно ползване са по-бързи и по-евтини, но могат да пропуснат ранни или леки случаи. Тук се включва новият подход, базиран на вкуса. Идеята е да се откажем от сложните машини и вместо това да използваме нещо, до което всеки има достъп – вкусовите си рецептори.

Изследователският екип, ръководен от Лоренц Майнел, е създал малък молекулен сензор, който се задейства от грипния вирус. Когато влезе в контакт с вируса, той освобождава молекула, наречена тимол, която има силен аромат на билки, подобен на подправката мащерка.

Този сензор се насочва към специфична част от вируса, наречена неураминидаза – „N“ в имената на вируси като H1N1. Този ензим помага на вируса да проникне в клетките и е подходящ за откриване на инфекцията.

За да създадат сензора, учените прикачили тимол към синтетична молекула, която имитира естествената цел на неураминидазата. Ако вирусъте налице, той отделя тимола, който след това става откриваем като вкус на езика.

В лабораторни тестове сензорът работи добре. Когато изследователите го добавили към проби от слюнка на хора с грип, той освободил аромата на мащерка в рамките на около 30 минути. Те също така го тествали върху човешки и миши клетки, за да се уверят, че е безопасен, и сензорът не е пречилна функционирането на клетките.

Целта е в крайна сметка този сензор да се добави към ежедневни продукти като дъвки или бонбони. Просто ще дъвчете или смучете продукта – и ако усетите вкус на мащерка, това може да означава, че сте заразени. Този вид ранни тестове у дома може да промени правилата на играта, особено за хора, които работят в болници, училища или други места, където грипът се разпространява бързо.

Майнел и неговият екип планират да започнат клинични изпитвания върху хора в рамките на следващите 2 години, за да потвърдят, че сензорът, базиран на вкуса, работи както се очаква при реални хора. Ако тестът е успешен, той може да се превърне в бърз, лесен и достъпен начин за ранна диагностика на грипа и спиране на разпространението му.

Изследователите вече са подали заявка за патент за технологията в Европейското патентно ведомство, което ни приближава с една стъпка към свят, в който една обикновена дъвка може да помогне за поддържането на по-добро здраве на общностите по време на грипния сезон.