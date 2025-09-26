Противогрипните ваксини - препоръчителни срещу първа среща с вируса при най-малките

Пикът на грипа и респираторните болести се очаква около януари, за това е добре да се знае, че противогрипните ваксини са препоръчителни за деца, особено на възраст до пет години, тъй като при първа среща вируса е възможно по-тежко протичане.

Това каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова по NOVA NEWS.

Христова посочи още, че почти всяка година има данни за пациенти, които желаят да си поставят ваксина. Препаратът ще се доставя поетапно, като се очаква до края на месец октомври количествата да са попълнени.

Тази година е предвидена доставка на 580 хиляди дози на противогрипни ваксини, което е с около 100 хиляди бройки от предходната година, като част от тези ваксини са предвидени и по националната програма за профилактика на грип.

Важно е да успеем да обхванем чувствителните групи – деца и хора над 65 години, тъй като при тях има риск от усложнения и тежко протичане”, каза Христова. Тя обясни още, че се обсъжда въпросът дали е възможно поставянето на ваксини на децата също да се случва безплатно, като разходите да се поемат от Здравната каса.

Според специалиста опасението от така наречените „живи” ваксини не е основателно, тъй като съставът им не представлява риск за пациентите.

„Те са конструирани така, че да изградят имунитет без да развият инфекция в тялото на човек. Такива са назалните ваксини за децата, които са и предпочитане, защото се избягва болката при поставяне и се понасят по-леко от организма”, каза още проф. Ива Христова.