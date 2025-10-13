Проф. Мутафчийски: ВМА е готова за извършване на бъбречни трансплантации (видео)

Военномедицинска академия (ВМА) е готова за извършване на бъбречни трансплантации. Подписан е договор за тази медицинска дейност, екипите са обучени.

Това съобщи по време на церемонията по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията началникът на ВМА проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

Събитието бе повод да се добавят нови четири листчета към "Дървото на живота" в академията. С този жест се отдава почит към донорите, спасили човешки живот.

Официалната дата на Европейския ден на донорството е 11 октомври, когато 40 сгради в страната бяха осветени в зелено.

Проф. Мутафчийски припомни, че до момента в академията са извършени 112 чернодробни трансплантации. Той бе категоричен, че болницата ще продължи да осъществява тази дейност, въпреки че не е добре финансирана. По думите му ВМА е "предпочитано лечебно заведение и може да си позволи да инвестира собствени средства". Една от тези инвестиции е закупуването на апарат за кондициониране на донорския орган.

Четирите листа на "Дървото на живота" символизират броя на донорите на черен дроб, който бележи спад спрямо предходни години. При 22 донорски ситуации през 2023 г., от началото на 2025 г. до момента те са едва 7. Настоящата година се очертава като най-слаба за донорството и трансплантациите у нас в периода след пандемията.

Дървото на живота, снимка: ВМА

В коментар след церемонията министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви, че според статистиката потенциалните донорски ситуации у нас би трябвало да са над 280, но не коментира причините за огромната разлика между потенциални и реализирани донори. Министърът обясни "скромните" резултати в тази дейност със "социални и други фактори". "Няма една определена причина за кризата с донорството", подчерта той.

Гост на събитието бе и директорът на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и национален координатор по донорство Иванка Динева, която отчете като успех серията лекции по темата в училищата. В коментар за ефекта от тази инициатива тя заяви, че спечелени за каузата ученици "само в едно училище" са събрали 30 000 лв., с които след консултация с ИАМН са били закупени и дарени машини за лед, които да се използват от трансплантационните центрове. Проверка показва, че препоръчаните от "Медицински надзор" машини за лед са неизползваеми от центровете, тъй като произвеждат лед, който може да се използва само за битови нужди.

Сред поканените пациенти на ВМА бе Сергей Билалов, който живее втори живот след присаждане на черен дроб.

Сергей Билалов, снимка: ВМА

„Благодарение на благородното решение на моя донор, бях трансплантиран с чернодробна трансплантация. Направо за мен е втори живот, аз живея много пълноценно. Усещам се като 25-годишен. Работя, тичам“, каза Сергей Билалов, който показа и медалите, спечелени в състезания за трансплантирани атлети.

„Искам да благодаря на екипите на ВМА, както и на близките на донорите, които правят това възможно“, заяви проф. д-р Никола Владов, началник на Чернодробно-панкреатична хирургия и трасплантология.

На 17 октомври в ,,Градината на донорите” (зад НДК) ще бъдат засадени 13 рози в знак на признателност към донорите на органи. Градината е символ на благодарността и уважението на трансплантираните хора към донорите и техните семейства.