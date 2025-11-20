Проф. Христова: Вътреболничните инфекции са сериозен проблем у нас, но се крият

Вътреболничните инфекции продължават да бъдат сериозен проблем у нас, но все още нямаме приет план за борба с антимикробната резистентност, заяви по БНТ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.
Тя коментира и разпространението на бактерията Klebsiella pneumoniae, която все по-често се свързва с тежки инфекции в болнична среда.
"Това е нормален обитател на чревния тракт, но извън него причинява редица инфекции – тежки пневмонии, инфекции на рани, хирургични разрези, менингити, сепсиси", поясни проф. Христова.
Историята на трансплантирания Петър: Шанс за живот или смъртна присъда
По думите ѝ при хоспитализирани пациенти рискът е по-висок заради отслабения имунитет.
Тя подчерта, че средата в лечебните заведения е контролирана, но "далеч не е стерилна", а стерилността изисква строго разписани и спазвани правила. Въпреки това България остава единствената страна в Европа без официално приет национален план за ограничаване на антибиотичната резистентност:
"Години наред планът е изготвен, коригиран многократно, но не е приет."
Според нея вътреболничните инфекции у нас са силно подценени в отчетите.
"Една голяма част от лечебните заведения ги скриват или не ги диагностицират. Докладваният процент е нереално нисък", каза тя и определи практиката като опасна, тъй като пациентите често напускат болниците без да знаят, че са носители на бактерии.
Проф. Христова подчерта значението на скринингите – при постъпване, на персонала, както и при изписване, за да се предотврати пренасяне на бактерии между лечебни заведения.
Имало да става: Медицински надзор провери две болници, но не откри причината за смъртта на пациент
"Това са устойчиви бактерии, които се задържат по повърхности и изискват много щателна дезинфекция – навсякъде, включително решетки на канали и мивки", уточни тя.
По отношение на антибиотичната употреба Христова предупреди, че резистентност се развива не само при прекомерна употреба, но и при "по-кратки курсове или по-ниска доза". Тя посочи, че електронните рецепти са намалили употребата с около 20%, но това е само първа стъпка.
"В сравнение със Западна Европа при нас антибиотиците се леят за щяло и нещяло, особено при вирусни инфекции. Няма вирусна инфекция, която да се лекува с антибиотици", заяви проф. Ива Христова и припомни масовото неправилно изписване по време на ковид.
По думите ѝ най-новите и ефективни стратегически антибиотици не са достъпни у нас, защото за търговците "пазарът е малък и нерентабилен". Въпреки това, те са необходими при тежки случаи с мултирезистентни щамове, а смъртността в Европа от подобни инфекции надхвърля 35 000 души годишно.
Проф. Христова настоя за спешно приемане на национален план и за стриктно спазване на болничните политики, които ограничават употребата на определени антибиотици, за да се забави развитието на резистентност.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп подписа за публикуването на досиетата ''Епстийн''
Всички общински съветници на Възраждане в Пловдив напуснаха партията на Костадинов
Депутатите ще се карат за парите за здраве и пенсии
Слави Трифонов гневен заради оправдателната присъда на Лена Бориславова