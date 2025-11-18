Приемаме по-малко антибиотици, но антимикробната резистентност расте

България е успяла да намали употребата на антибиотици в резултат на въвеждането електронните рецепти, но проблемът с микробите, които са резистентни на лечение, продължава да се увеличава.

Това заяви по БНР доцент Иван Иванов от Националната Референтна Лаборатория "Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност" към Националния център по заразни и паразитни болести (НЗЦПБ) във връзка с Европейския ден за повишаване на осведомеността за разумната употреба на антибиотици, който отбелязваме днес.

"Добрите новини са, че наистина имаме намаляване на употребата на антимикробни средства. Говорим общо за болниците и за обществото, като всъщност намалението е основно в обществото благодарение на задължителната електронна рецепта. Тя влезе задължително от 1-ви април миналата година и към момента в данните, които сме анализирали за цялата 2024 година, се вижда как всъщност от април месец рязко спада изписването на антибиотици като общо за годината намалението е от 17% до 20% спрямо това от 2023 година", каза доцент Иванов.

По думите му проблемът с масовото използване на широкоспектърни антибиотици остава. До 2030 година всяка държава членка трябва така да оптимизира антимикробната си употреба, че 65% от всички използвани антибиотици да са в т.нар. група "Access" – достъпни антибиотици, които според класификацията на Световната здравна организация водят до по-малки нива на резистентност след тяхната употреба, т.е. носят по-нисък риск за обществото и за пациентите като цяло от развитие на резистентност.

България, за съжаление, е на около 40-45%, т.е. имаме още 20 и няколко процента, за да стигнем заложените таргетни нива и това е предимно свръхупотребата на цефалоспоринови препарати както в обществото, така и в болниците. Това си е проблем, който го дъвчем вече десет и повече години. Там фирменият натиск според мен е много висок към лекарите. Има два или три препарата, които са буквално 30-40% от цялата консумация, посочи доцент Иван Иванов.

Резистентност към микроорганизми

"Имаме нарастване на резистентността към най-важните индикаторни микроорганизми. Главно още имаме инерцията от ковидната свръхупотреба на широкоспектърни антибиотици. Основният проблем в извънболничната помощ е със Стрептококус пневмония. Това е причинител на пневмонии. При сериозните усложнения може да стигне до менингит при децата. Що се отнася до резистентността на тези щамове, това пак е последствие от свръхупотребата на тези цефалоспоринови препарати, тъй като точно към тях има завишаване на резистентността", отчита експертът.

Почти във всички болници у нас е налице мултирезистентният щам Клебсиела пневмония, като много пациенти биват изписвани, без да знаят, че са заразени с бактерията.

"Медиите докладваха няколко смъртни случая през последните месеци вследствие от вътреболнични инфекции. Даже в момента тече, доколкото ми е известно, съдебно производство, така че там нещата са наистина много критични. Този щам, който наблюдаваме, вече е почти във всички болници. Най-вече най-големият проблем е, че е в интензивните отделения и в урологиите. Там нивото на заразяване е масово", заяви доцент Иван Иванов.

Специалистът от Националния център по заразни и паразитни болести обясни кои са основните причини за разпространението на мултирезистентния щам.

"Единият от големите проблеми освен контрола на инфекциите, защото това е основната причина за възникването на вече епидемия от този щам, е първо хигиената в болниците, спазването на всички мерки за контрол на инфекциите, спазването на препоръките, често сменяне на ръкавици, използването на дезинфектанти, отделянето на такива пациенти, носители на такива щамове в отделни стаи. Трябва да има стаи, специално отделени за носители на мултирезистентни щамове. Това е единственият механизъм, по който може да се спре по нататъшното разпространение на тази бактерия. Отделно трябва да се прави скрининг на пациентите при постъпването в болниците. И при тяхната изписване е желателно, разбира се. Те ги изписват с липса на симптоматика, но те реално са носители.

Експертът казва, че в редица болници в Западна Европа, ако пациентът е бил в близките 2 месеца хоспитализиран в едно лечебно заведение, то още при влизането в следващото да му бъдат взимани съответните проби за скрининг, така че още на входа да може да се ограничи разпространението на евентуално внасяне на нови щамове от други болници.