Отказът от цигарите и в напреднала възраст снижава риска от деменция

Учени от Лондонския университетски колеж (UCL) установиха, че бившите пушачи изпитват много по-бавно влошаване на паметта и речта в сравнение с хората, които продължават да пушат. Най-голяма полза има при ранно спиране, но изследователите подчертават, че „никога не е твърде късно“.

Проучването проследява 4700 пушачи над 40 години, които са спрели цигарите, и ги сравнява с 4700, които не са се отказали. Всички участници пушат през първите шест години от изследването и когнитивните им способности се влошават с еднаква скорост. След като половината от тях спират, влошаването на паметта им се забавя с 20% през следващите шест години. Речта и езиковите им способности също се влошават два пъти по-бавно в сравнение с тези, които продължават да пушат.

Експертите предупреждават, че пушенето уврежда кръвоносните съдове, които снабдяват мозъка с жизненоважен кислород, а отказът може да възстанови здравословния кръвен поток, пише БГНЕС.

„Това предполага, че отказът от тютюнопушене може да помогне на хората да поддържат по-добро когнитивно здраве в дългосрочен план, дори ако се откажат след 50-годишна възраст или по-късно“, каза д-р Микаела Блумбърг, водещ автор на изследването. „Пушачите на средна и по-напреднала възраст са по-малко склонни да опитат да спрат, но именно те са най-застрашени от вредите.“

Предишни проучвания сочат, че мозъчната функция може да се подобри почти веднага след отказ от тютюнопушенето. Новите резултати – публикувани в списание The Lancet Healthy Longevity – показват, че тази полза се запазва с години.