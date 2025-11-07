НПО призова за възстановяване на диалога за Национална детска болница

Призоваваме Министерството на здравеопазването и представителите на Обществения съвет да възстановят незабавно диалога и сътрудничеството, така че процесът по изграждане на Националната детска болница да продължи по прозрачен, експертен и обществено отговорен начин, гласи позиция на Националната пациентска организация (НПО).

Според тях забавянето или компрометирането на проекта може да има тежки последствия "за децата и техните семейства, които очакват достъпна и модерна грижа".

Преди ден Общественият съвет за Национална детска болница, който трябваше да гарантира прозрачността на проекта, подаде колективна оставка. На брифинг пред здравното министерство членовете на Съвета заявиха, че фокусът от реформи в детското здравеопазване за създаване на цялостна грижа е изместен и всичко се свежда само до построяването на сградата. От Съвета посочиха, че отказът от вече поети ангажименти и влошаващият се диалог с институциите са направили работа им невъзможна.

По-късно от здравното ведомство съобщиха, че министър Кирилов е приел оставката на Обществения съвет. Така приоритетният за държавата проект остава без гарант за прозрачност и законност на процедурите по осъществяването му.

От Националната пациентска организация обявиха, че остават "твърдо ангажирани с каузата за изграждане на съвременна Национална детска болница" и са готови да съдействат за намиране на конструктивно решение в интерес на българските деца и бъдещето на детското здравеопазване.