Общественият съвет за Детската болница подаде оставка

Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница подава оставка. Това съобщи на брифинг пред Министерство на здравеопазването председателят на съвета проф. Иван Литвиненко.

Съветът внесе колективната си оставка в Министерство на здравеопазването днес. В позиция се посочва, че причината е липса на прозрачност, отказ от диалог и подмяна на смисъла на проекта.

Поводът за колективната оставка е отказът от достъп до процеса на изготвяне на техническото задание за проектиране на болницата – дори за членовете на Обществения съвет. Здравно-инвестиционната компания за изграждане на детска болница (ЗОКДБ) се позова на Закона за обществените поръчки, за да скрие работата по заданието от обществения контрол. Допълнително, МЗ отказа да включи експерт по архитектура и проектиране в състава на Съвета, въпреки нашите предложения, посочват в мотивите за колективната си оставка от Съвета.

Според членовете му фокусът от реформи в детското здравеопазване за създаване на цялостна грижа е изместен и всичко се свежда само до построяването на сградата. От Съвета посочват, че отказът от вече поети ангажименти и влошаващият се диалог с институциите са направили работа им невъзможна.

Основните причини за решението ни са липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение. Както и „реактивността по отношение на въпросите, които трябва да осъществят целостта на проекта – не само сграда, но и това, което трябва да я насити със съдържание. Винаги сме били на разположение и сме изразявали компетентното си мнение. Това е извършвано от целия този орган – Обществения съвет – на абсолютно доброволни начала. И, пак казвам, в продължение на две години работа, но липсата на информация е единия от мотивите за оставката ни, заяви проф. Литвиненко.

По думите му членовете на Съвета са с убеждението, че паралелно със строителството на сградата трябва да се осигури персонал, който да работи в нея.

"Да се види кои хора, кои структури, колко специалисти и колко специалисти по здравни грижи са необходими, без да се нарушат други функционалности в страната", обясни професорът.

„Напоследък има известно раздвижване по строителството, но ние стоим някак встрани от процеса. Повярвайте ми – за някои неща научаваме от медиите. А в крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантираме прозрачността на процеса”, подчерта Литвиненко.

"Към момента няма решение на проблема за осигуряване на кадри и евентуално вливане на сега съществуващи педиатрични клиники в бъдещата детска болница", каза д-р Благомир Здравков, директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“. По думите му въпросът отдавна е поставен за обсъждане, многократно е обсъждан, но все още няма решение.

"Не можем да сме сигурни, че заданието за проектиране е за съвременна детска болница, ако не го видим преди публикуването", каза Мария Брестничка, член на Обществения съвет. По думите ѝ Съветът го е поискал няколко пъти, но е получил категоричен отказ. "Искаме да го видим преди да бъде публикувано, за да сме сигурни, че отговаря на анализа и на структурата, които бяха дарени на българската държава", допълни тях.

Въпроси без отговор

Остават без отговор ключови въпроси:

Ще бъде ли болницата търговско дружество?

Как ще се осигури устойчивото ѝ финансиране?

Как ще бъдат привлечени и запазени педиатрите и сестрите, без това да разруши съществуващите детски клиники?

Ще има ли изобщо реформа на детското здравеопазване, или ще съберем механично отделения от София в нова сграда?

Няма диалог с екипите на детските клиники. Няма реален процес на обсъждане. Няма гаранция, че ще бъде създадена истинска детска болница. Като лекари, професионалисти и граждански активисти, посветили доброволно времето си на Обществения съвет през последните две години и половина, за нас компромис с тази цел е недопустим, посочват подалите колективна оставка днес.

Какво постигна Общественият съвет

Осигури публичен достъп до аналитичните доклади на международния консорциум IDOM.

Допринесе за решение на Народното събрание от 14 февруари 2024 г., което задължи МЗ да отчита напредъка по проекта всеки месец.

Стимулира експертни обсъждания с педиатри от цялата страна.

Изведе като приоритет кадровата криза, инфраструктурата и транспортната свързаност на бъдещата болница.

Отчетите за работата му може да бъдат намерени тук.

След изявлението пред медиите членовете на ОС бяха поканени на среща в Министерството на здравеопазването.



Общественият съвет беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.