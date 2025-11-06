Кирилов благодари на Обществения съвет за детска болница и прие оставката му

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов прие подадената оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Макар Общественият съвет да е форма на ангажиране на обществото с един чувствителен и дългоочакван национален проект, консултативната функция на този орган не включва текущо оперативно докладване и контролни правомощия, уточняват от МЗ.

Проект с подобен мащаб изисква работа по множество паралелни линии и не позволява информиране след всяка проведена работна среща и оперативна дейност. Институционалната отчетност се осъществява по установения ред чрез регулярни срещи, предоставяне на официални документи, междинни резултати и публични етапи на изпълнение. Формираните внушения за липса на прозрачност не допринасят за постигане на по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие към проект, който българските граждани очакват от години. Подобна нагласа не подпомага диалога, а отдалечава фокуса от реалната работа по изграждането на болницата – цел, която изисква обединяване на усилията, а не допълнително напрежение, допълват оттам.

"Проектът се движи в срок"

Изпълнението на проекта се движи в рамките на определените срокове, при спазване на Закона за обществените поръчки, Закона за здравето и приложимите технически и финансови правила. На този етап се работи паралелно по няколко ключови направления – официализиране на задание за проектиране, инфраструктурно обезпечаване, анализ на финансиране и провеждането на срещи с ръководители на лечебни заведения и педиатрични структури на територията на гр. София.

По отношение на искането за предварително предоставяне на техническото задание, Здравната инвестиционна компания за детска болница се съобразява с изричното становище на Агенцията по обществени поръчки, според което подобно действие противоречи на закона. Ограничението е нормативно, а не организационно, поради което не може да бъде интерпретирано като нежелание за прозрачност.

По-рано днес Общественият съвет за Национална детска болница връчи колективната си оставка. Сред мотивите за решението си членовете на Съвета посочиха отказа от достъп до процеса на изготвяне на техническото задание за проектиране на болницата – дори за членовете на Обществения съвет. Здравно-инвестиционната компания за изграждане на детска болница (ЗОКДБ) се позова на Закона за обществените поръчки, за да скрие работата по заданието от обществения контрол. Министерството отказа да включи експерт по архитектура и проектиране в състава на Съвета, въпреки нашите предложения, посочиха от Обществения съвет.

На брифинг пред министерството председателят на ОС проф. Иван Литвиненко подчерта, че паралелно със строителството на сградата трябва да се осигури персонал, който да работи в нея.

"Да се види кои хора, кои структури, колко специалисти и колко специалисти по здравни грижи са необходими, без да се нарушат други функционалности в страната", обясни той.

"Към момента няма решение на проблема за осигуряване на кадри и евентуално вливане на сега съществуващи педиатрични клиники в бъдещата детска болница", каза д-р Благомир Здравков, директор на специализираната детска болница "Проф. д-р Иван Митев".

Членовете на Съвета са единодушни, че цялостната реформа на детското здравеопазване не е приоритет на министерството.

От здравното министерство изтъкват, че проектът за Национална детска болница е дългосрочен. Не всички въпроси са финализирани, но напредъкът е измерим и проследим. Обществото ще продължава да бъде информирано на всеки ключов етап от реализацията на проекта.

Министерството на здравеопазването изразява признателност към членовете на Обществения съвет за вложеното време, експертизата и професионалния ангажимент в досегашната съвместна работа, пишат от МЗ.

"Скриването на документация е повод за оставка"

Междувременно от "Демократи за силна България" (ДСБ) поискаха изслушване на здравния министър по повод приетата оставка на Обществения съвет и за това дали министерството е скрило техническата документация за обществената поръчка за болницата.

"Депозираме в деловодството на Народното събрание искане за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов и ресорния заместник, за да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от Обществения съвет. Ако документацията е скрита, това е повод за оставка, заяви Йордан Иванов в кулоарите на парламента, посочи Йордан Иванов.

Според него Общественият съвет е направил явно и прозрачно изявление, че документацията е скрита от тях. И призова здравният министър да даде план как ще продължи процесът по изграждане на Националната детска болница.