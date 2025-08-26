Нови данни за ползата от средиземноморската диета срещу Алцхаймер

Според ново проучване, спазването на средиземноморска диета намалява риска от деменция с най-малко 35% при хора с две копия на гена APOE4, който е основен рисков фактор за болестта на Алцхаймер.

„Проследихме повече от 5700 души в продължение на 34 години и установихме, че тези, които спазваха основна средиземноморска диета с ниско съдържание на алкохол, червено и преработено месо, но с високо съдържание на зеленчуци, плодове, ядки, пълнозърнести храни, бобови култури, риба и зехтин, всички имаха намален риск от деменция“, каза Юкси Лиу, водещ автор на проучването на Brigham and Women's Hospital Mass General Medical Center, публикувано в списанието Nature, съобщи „Си Ен Ен“.

Ползата е била най-голяма за хората с гена APOE4, особено за тези с две копия на APOE4, добави Лиу, която е и учен в Brigham and Women's Hospital и Harvard Medical School.

Тя добави, че спазването на средиземноморската диета е „намалило вероятността от развитие на деменция с 35% при хората с два гена APOE4“.

Друго важно откритие на това проучване: Хората с гена APOE4 изглежда имат характерни метаболитни профили, които реагират драстично на здравословните хранителни вещества в средиземноморската диета, пише БГНЕС.

Метаболитните процеси, като усвояването на хранителни вещества, производството на енергия, изграждането и възстановяването на нервите и тъканите на тялото и мозъка, зависят до голяма степен от качеството на витамините, ензимите, аминокиселините, въглехидратите и липидите (мазнините) в здравословната диета.

„Подобряването на метаболитната функция при хора с APOE4 чрез диета може да обясни, или поне частично да обясни, огромния спад в риска от деменция, който наблюдавахме в нашето проучване. Разбира се, необходими са бъдещи проучвания, за да се потвърди тази концепция“, каза Лиу.

Това е важно откритие, казва неврологът д-р Ричард Айзаксон, директор по научните изследвания във Флоридския институт за невродегенеративни заболявания, който провежда проучвания за когнитивно подобрение при хора, които са генетично предразположени към болестта на Алцхаймер.

„Надявам се, че това ще промени настоящата догма, че наличието на две копия на APOE4 със сигурност води до развитието на болестта на Алцхаймер“, каза Айзаксон, който не е участвал в проучването.

„Гените не трябва да определят съдбата ви. Ако рискът от деменция при човек от най-високата рискова категория може да бъде намален с 35% само чрез спазването на определена диета, представете си какво може да се постигне, когато се работи върху десетки променливи рискови фактори като физически упражнения, сън, стрес и други подобни“, добави неврологът.