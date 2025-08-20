Нов механизъм за заздравяване на рани тестват учени

Учени от Великобритания и Индия са открили нов механизъм за заздравяване на рани, пише Физ.орг, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър сел байолъджи".

Специалистите от Университета на Бирмингам и Института за фундаментални изследвания "Тата" са установили, че епителните клетки променят формата на вътрешната си структура - ендоплазмения ретикулум (ЕР), в зависимост от кривата на нараняването.

Епителните клетки покриват повърхностите на тялото, образувайки бариера, която предпазва от физически увреждания, патогени и дехидратация. Те играят ключова роля в абсорбирането на хранителни вещества и отстраняването на отпадъчни продукти, както и в производството на вещества като ензими и хормони.

Когато раните заздравяват, клетките на епителния слой "плъзват" към увредения участък. Оказва се, че начинът на придвижване зависи от геометрията на увреждането.

Учените са открили, че ендоплазменият ретикулум (ЕР) на тези клетки променя формата си по различни начини. Когато кривата на нараняването е извита навън (изпъкнала), ЕР образува тръбовидни форми. Когато тя е извита навътре (вдлъбната), ендоплазменият ретикулум се преустройва в плоски листовидни форми.

Изследването показва, че силите на натиск върху извитите навън ръбове и силите на опън върху тези, които са извити навътре, променят формата на ЕР чрез различни механизми. За целите му учените са използвали микроскопски модели и методи за математическо моделиране.

"Нашите данни откриват нови пътища за разбиране на механизмите на заздравяване и ролята на ендоплазмения ретикулум в този процес", каза Симран Равал от индийския изследователски екип.

По думите на професор Фабиан Спил от Университета на Бирмингам резултатите могат да са от значение и за терапии, вариращи от регенерация на тъкани до борба с метастази, където клетъчната миграция играе ключова роля.

Наскоро учени създадоха "кожа в спринцовка" за лечение на изгаряния и рани.