Над 615 млн. електронни здравни записа са обработени през НЗИС

През Националната здравноинформационна система (НЗИС) са обработени над 615 млн. електронни здравни записа. Платформата обработва ежедневно близо 3 млн. заявки или средно по 150 заявки в секунда. Това обяви Мила Филипова, продуктов мениджър в Информационно обслужване.

Данните показват, че над 21 000 лекари активно ползват приложението eRx, като през него са издадени над 2.5 млн. електронни бели рецепти. Общопрактикуващите лекари имат достъп до цялата медицинска история на пациентите от листите си през платформата doc.his.bg, а броят на гражданите, които ползват активно мобилното приложение еЗдраве се е утроил през последната година и достига 240 000.

Развитието на НЗИС продължава с дигитализация на още процеси в сектор „Болнична помощ“. Предстои разширяване на модул „Дългосрочна грижа“ с цел по-структурирано проследяване на хроничните заболявания, по-добра профилактика и повишена здравна култура на гражданите. „Националната здравноинформационна система има пълна технологична готовност за интеграция с Европейското здравно пространство“, каза още Мила Филипова.