На Световния ден на фармацевтите БФС поиска проверки и оставки

Българският фармацевтичен съюз (БФС) иска проверка на Районната здравноосигурителна каса във Велико Търново и оставката на директора на РЗИ Монтана, това съобщиха от БФС на пресконференция по повод Световния ден на фармацевтите 25 септември.

В събитието взеха участие маг.- фарм. Димитър Маринов – председател на УС на БФС, маг.- фарм. Светослав Крумов - главен секретар на БФС; маг. - фарм. Анжела Мизова – заместник-председател на УС на БФС и маг. - фарм. Венелин Сапунаров – РФК София-Столична, представител на БФС в Международната фармацевтична федерация (FIP).

От съсловната организация изразиха категорично несъгласие с готвените промени в Закона за здравното осигуряване, които допускат възможността при липса на споразумение между Националната здравноосигурителна каса и Фармацевтичния съюз, управителят на фонда еднолично да предлага промени, които да се приемат от НС на Касата.

Според председателя на УС на БФС Димитър Маринов това е опит да се обезсмисли договарянето между Съюза и Касата, което би довело до презразпределяне на пазара на аптеките. Шефът на БФС подчерта, че до момента съсловната организация винаги е успявала да постигне споразумение с ръководството на фонда.

Защо БФС иска оставката на директора на РЗИ в Монтана

Конкретният казус, предизвикал реакцията на съсловната организация, е свързан със затварянето на едната от двете аптеки във Вършец и функционирането на другата, в нарушение на нормативната уредба за достъпност на такъв вид обект.

За случая във Вършец ви разказахме тук. Единствената действаща аптека в града в момента е недостъпна за трудноподвижни възрастни и хора с увреждания. Обектът е със стръмно стълбище, заради което фармацевтите изнасят изписаните по рецепта лекарства на чакащите отвън пациенти. Сезирана от Съюза, Общината извършва проверка, която не установява нарушения и твърди, че пред аптеката има поставен звънец, на който клиентите могат да звънят, за да бъдат настанени в наскоро монтиран робот-ескалатор. От БФС подават сигнал и до на директора на РЗИ Монтана д-р Елена Борисова. И нейната констатация е, че работещата аптека във Вършец отговаря на изискванията за достъпност. В отговор от Фармацевтичния съюз изпращат писма до компетентните институции, с които настояват за оставката на д-р Борисова.

Пълен одит в РЗОК Велико Търново

БФС настоява за извършване на пълен одит в РЗОК Велико Търново след случай на тенденциозна според тях проверка на аптека в града. Формалният повод е закъсняло с 6 минути отписване на фармацевт, който се премества в друг град. Служителят не е работил на 15 септември, но това не спира проверяващите, които се появяват още на следващия ден в аптеката. Съсловната организация настоява за пълен одит на районната здравна каса, ръководена от Орлин Николов.

Забавени плащания

Като системен проблем от БФС изтъкнаха забавените плащания на РЗОК към аптеките в Стара Загора. По думите на маг.-фарм. Димитър Маринов това поставя фармацевтите в невъзможност да осигурят навреме лекарства на пациентите, тъй като търговците на едро спират доставките при изтичане на срока за плащане. Обичайният интервал за превеждане на средствата от РЗОК към аптеките е между 48 и 50 дни, посочи Маринов. По думите му подобен проблем е имало през летните месеци и във Варна и Бургас.

Не всички аптеки обаче имат подобни затруднения. Магистър-фармацевт Анжела Мизова, която е и собственик на аптеки в Пазарджик, казва, че проблем с достъпа до лекарства имат само аптеките, които не са свързани с производител или с вносител на медикаменти. Тъй като последните разполагат със складове на едро, които могат да осигурят лекарства по всяко време. В Пазарджик с тази привилегия се ползват аптеките SOpharmacy и "Марешки". Нелоялната конкуренция отнема дългогодишни клиенти от останалите аптеки, каза Мизова.

Малко статистика

България е сред страните с най-много магистър-фармацевти и аптеки на глава от населението, подчерта маг.-фарм. Светослав Крумов. Близо 78% от работещите в сектора са жени. Това е съсловието, което се подмладява, средната възраст е между 31 и 40 г. "За съжаление, малка част от завършващите през последните години остават да работят в аптеки, повечето предпочитат кариера във фармацевтичните компании или в клиничните изпитвания", отбеляза Крумов.

Той припомни, че България е на 4 място в Европа по брой аптеки на глава от населението, но те са неравномерно разпределени - 72% са в градовете с население над 10 000, едва 28% са в по-малките населени места.

По думите му приетата методика за държавно финансиране на новооткрити аптеки в малки и труднодостъпни райони вече дава резултати. От началото на годината до момента са разкрити 225 такива аптеки, 40 от тях са в отдалечени райони, 16 в трудностъпни населени места, 148 са единствен изпълнител на рецепти по НЗОК и 35 са денонощни.

Методиката работи, но ако спрат финансирането тези аптеки ще затворят, предупреди Светослав Крумов.

Къде сме ние

"Световна тенденция е да се използва изкуствен интелект в осигуряването на фармацевтична грижа. В аптеките в Европа и САЩ фармацевтите могат да правят ваксинации след проведен курс и взет сертификат, но у нас дори не можем да мечтаем за това", заяви маг.-фарм. Венелин Сапунаров от РФК София-Столична, който е представител на БФС в Международната фармацевтична федерация.

Той подчерта, че България е единствената страна в Европа, която няма критерии за откриване на аптека.

Мотото на тазгодишния световен ден е "Мисли за здравето, мисли за магистър-фармацевта", което напомня, че аптека без магистър-фармацевт носи риск за здравето, като подкопава качеството и безопасността на грижите, заплашва оптимизацията на лекарствената терапия и излага на риск доверието в здравеопазването, подчертаха от БФС.