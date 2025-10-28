Между 55 и 60 години достигаме пика на умствените си способности, доказаха учени

Повечето от нас се страхуват от мисълта за остаряване, но ново изследване разкрива неочаквано предимство на възрастта: нашите умствени способности достигат своя връх между 55 и 60 години, съобщи „Евронюз“.

Докато предишни проучвания показваха, че хората достигат физическата си форма на максимум между средата на двайсетте и началото на трийсетте си години, австралийски учени са открили, че нашите психологически и когнитивни способности продължават да се развиват значително по-дълго.

Това е добра новина за всички, които се питат дали не е твърде късно да сменят кариерата си или да започнат ново хоби, но също така подчертава и значението на зрелия ум за обществото.

„Докато някои способности намаляват с възрастта, те се компенсират от развитието на други важни качества“, каза Жил Жиняк, съавтор на изследването и професор по психология в Университета на Западна Австралия, пред The Conversation.

„В комбинация тези сили подпомагат по-доброто преценяване и по-обмисленото вземане на решения — качества, които са от ключово значение на върха“, добави той.

Проучването, публикувано в списание Intelligence, започва с определянето на 16 основни психологически характеристики, сред които когнитивни способности като разсъждение и памет, както и петте основни личностни черти: откритост, съвестност, екстровертност, съгласие и невротизъм.

Изследователите използвали вече съществуващи набори от данни, за да проследят как се променят тези характеристики през различните етапи от живота — резултатите показали „поразителен модел“.

„Като цяло умственото функциониране достига своя пик между 55 и 60 години, преди да започне да спада около 65-годишна възраст“, пише Жиняк. „След 75 години този спад става по-осезаем, което предполага, че влошаването на умствените функции в по-късна възраст може да се ускори, след като веднъж започне“.

Интересното е, че някои отделни черти достигат връха си дори по-късно – например съвестността около 65 години, а емоционалната стабилност – около 75.

Дълго време се смяташе, че когнитивните способности на човека достигат своя връх в двайсетте, задържат се през средната възраст и постепенно намаляват по-късно. Но натрупващите се доказателства показват, че мозъкът продължава да се променя и развива през целия ни живот.

Въпреки това, контекстът и индивидуалните особености на мозъчната функция правят трудно изработването на единно заключение за това кога точно настъпва пикът на нашите умствени способности — при някои хора определени качества се засилват, докато други отслабват.

„Трудно е да се определи кои аспекти на познанието са най-важни за изследване“, обясни Миша фон Краузе, изследовател от Университета в Хайделберг. „Тяхната относителна значимост вероятно зависи в голяма степен от контекста и от конкретния изследователски въпрос“.

В проучване от 2022 г., публикувано в Nature Human Behaviour, фон Краузе използва данни от над един милион участници, за да измери скоростта на умствената обработка с напредването на възрастта. Резултатите съвпадат с тези на Жиняк и показват, че определени когнитивни функции започват да се забавят едва след 60-годишна възраст.

„През голяма част от човешкия живот, особено в типичния трудов период между 20 и 65 години, скоростта, с която хората реагират на външни стимули, намалява. Нашето изследване показа, че това забавяне в значителна степен не отразява спад в умствената ефективност — поне не в данните и задачите, които анализирахме“, казва фон Краузе.

„До по-късна зряла възраст средните нива на ефективност при обработката на информация практически не се променят.“

За сравнение, изследване от 2020 г., посветено конкретно на професионални шахматисти, показва различен модел.

„В нашия случай умственият пик беше достигнат между 35 и 40 години“, обяснява Антъни Стритматер, автор на проучването и професор по приложна иконометрия в UniDistance Suisse.

„Качеството на шахматните ходове се подобрява с възрастта до определен момент, след което започва да спада“, подчерта Стритматер.

Но докато учените продължават да разкриват тайните на остаряващия ум, едно е ясно: има причина за оптимизъм. Противно на широкоразпространените убеждения, че след определена възраст сме „преминали своя връх“, новото изследване показва, че сме по-остри и способни, отколкото мислим.

„Самата възраст не определя общото когнитивно функциониране. Ето защо оценките и преценките трябва да се основават на реалните способности и качества на отделния човек, а не на предположения, базирани на възрастта“, обобщава Жиняк.