Двама приети по спешност от кампанията за безплатни кардиологични прегледи в Пирогов

„Над 80 човека, при записани 60, дойдоха на преглед. Една част от тях, около 25 души, насочихме за допълнителни изследвания, тъй като са с преживени сърдечносъдови заболявания, инфаркти, сърдечна недостатъчност. Наложи се двама от пациентите да бъдат приети по спешност, което ни изненада.

Това каза проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, в коментар за кампанията, организирана от лечебното заведение.

Вчера университетската болница отбеляза Световния ден на сърцето с безплатни профилактични прегледи. Според проф. Миланова резултатът от кампанията е по-добър от предходната година. Част от дошлите пациенти са имали оплаквания, но други са откликнали на призива за профилактика: „Да се погрижат за себе си, да направят проверка на терапията си и на състоянието си.“

Все по-млади пациенти

Кардиологът потвърди тревожната тенденция – все по-млади хора попадат в рисковите групи:

„Не точно възрастта е определяща, а колко време сме изложени на рисковите фактори – високо кръвно налягане, повишен холестерол, наднормено тегло. Колкото по-рано те се появят, толкова по-дълго време в рамките на живота си човек има опасност да се развият заболявания и да стане наш пациент.“

Психиката и сърцето

Връзката между психичното състояние и сърдечното здраве вече е официално призната и от европейските кардиолози.

„Тази година на Европейския конгрес по кардиология за първи път излязоха гайдлайни, това са нашите насоки за лечение. Една от тези насоки е свързана с менталното здраве и сърдечносъдовите заболявания. Въпросът е абсолютно уместен. Стресът, депресията, липсата на желание да спортуваш, да ходиш на лекар или да се грижиш за себе си, изолацията“, посочи проф. Миланова.

Ролята на спорта

„Обездвижването е много сериозен рисков фактор. Почти няма състояние, при което да не препоръчваме физическа активност, дори при болни със сърдечна недостатъчност. Ходене пеш, плуване, 20-30 минути разходка в парка – това е напълно достатъчно всеки ден“, категорична е тя.

Контрол и наследственост

Високото кръвно налягане и повишеният холестерол са сред най-опасните рискови фактори.

„Домашното измерване и "офисното" измерване на артериалното налягане дават важна информация. Когато имаме съмнения, никога не е излишно да направим консултация, когато стойностите ни притесняват“, препоръчва специалистът.

На въпрос за наследствеността проф. Миланова уточнява: „Тя е самостоятелен рисков фактор и пациентите с фамилна обремененост трябва да бъдат под наблюдение. Наследствеността няма как да бъде избегната, но съвременната медицина дава възможност да се погрижим за себе си, дори и когато имаме сериозна фамилна обремененост.“

Грижата започва от детството

В световен мащаб сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смъртност.

„Затова и Световният ден на сърцето цели да обедини усилията не само на отделния човек, но и на организации и правителства. В страни, които са постигнали успех, профилактиката започва още от детска възраст“, подчерта проф. Миланова.