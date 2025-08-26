Дете от Видин е с опасност за живота след падане от електрическо колело

Момче на 12 години пострада тежко след падане от електрическо колело във Видин, в късния следобед в понеделник.

Детето е транспортирано в областната болница в Монтана, където е оперирано.

"Детето беше докарано с линейка от Видин в крайно тежко състояние, с тежка коремна и гръдна травма, с черепно-мозъчна травма, с разкъсан черен дроб на няколко места. Наложи се да му бъде изваден и единият бъбрек", каза по Нова телевизия д-р Красимир Каменов - началник на отделението по хирургия в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев"- Монтана.

Това е поредният инцидент, при който има тежко пострадал. През април тази година в Гоце Делчев, след падане от тротинетка, момче получи тежка черепно-мозъчна травма.

Дни по-късно в силистренската болница бяха приети за лечение две момчета на 14 и 13 години с травми от подобен инцидент. Отново през пролетта, пловдивски лекари се бориха за живота на 14-годишно дете, което пострада при падане от тротинетка в Карлово. През юни в София почина 22-годишен мъж, загубил управление над превозното средство и катастрофирал.

Пак в столицата 14-годишно момче беше блъснато от автобус, докато е карало електрическа тротинетка. Разследване установи, че е пресичало неправилно. Седмица по-късно в свищовското село Драгомирово 12-годишно момче получи черепно-мозъчна травма и бе откарано за лечение в Плевен, а две момчета на по 10 години бяха ударени от автомобил в Бургас след неправилно управление на тротинетка.

Само преди ден, на 25 август, 23-годишен младеж бе откаран в бургаската университетска болница с тежка черепно-мозъчна травма. Младият мъж е в кома, лекарите се борят за живота му.

По закон електрически тротинетки могат да карат младежи над 14-годишна възраст и възрастни. Забранено е превозването на пътници и багаж.