Младеж е в кома след инцидент с тротинетка

Младеж на 23 години е в кома след инцидент с електрическа тротинетка на пътя между Созопол и Черноморец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

На 23 август, минути преди 6:00 ч. сутринта, мъжът е самокатастрофирал, след като се е движил с несъобразена с релефа на местността скорост и е загубил контрол над превозното средство, съобщи БТА.

Младежът е от София, той е с отнета шофьорска книжка след употреба на алкохол. Откаран е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Настанен е за лечение в "Реанимация" с черепно-мозъчна травма и е на апаратно дишане.

По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.