Д-р Симидчиев: 48% от бюджета на НЗОК за болниците е ужасно много

"Здравните осигуровки нараснаха, поради което и бюджетът на НЗОК нарасна - повече от 5 млрд. евро, което е над 10 млрд. лева. Миналата година беше 9,4 млрд. лв. Това, което аз намирам за много притеснително, е разпределението вътре в този бюджет. Това, което се прави, въпреки яснотата, че това не е правилното нещо, е, че се увеличава процентът за болнична помощ. Тази година сме стигнали до 48%, преди години беше 38% и смятахме, че е ужасно много, защото в по-голямата част от Европа е около 1/4", каза председателят на здравната комисия в парламента д-р Александър Симидчиев от ПП-ДБ по България он еър.

По думите му не се отделят достатъчно средства за извънболнична помощ.

"Това, което правим в болниците, са пътеки с различна цена. Различните болнични структури са се специализирани в различни видове пътеки, които са с по-високи стойности. Хората не искат да влизат в болници, защото влизането е свързано с доста сериозно нарушение на ежедневието. Обикновено се влиза в болница, когато състоянието е тежко. Имаме ръст на пациентите и въпреки намаляващото население, ставаме все по-болни и по-болни, и то тежко болни", допълни д-р Симидчиев.

Той е на мнение, че някои от хроничните заболявания могат да бъдат управлявани в извънболничната помощ - или на ниво общопрактикуващи лекари, или на ниво специалисти в извънболничната помощ.

"Имаше ясно изразена тенденция голяма част от дейностите, които се извършват в болниците, да се прави в т.нар. "амбулаторни пътеки" - да могат част от дейностите да се изведат от болничното заведение. Но въпреки това виждаме, че ръстът на парите за болници е огромен. Знам, че сега някой ще започне да се оправдава с това, че парите за младите лекари бяха вкарани в НЗОК, което беше грешка. Имаме над 600 млн. нагоре", поясни гостът.

Разходите на болниците

Според него в системата има "перверзни икономически стимули".

"Стремежът е да се запълни капацитетът на структури, които вече имаме, а не да изразходваме всяка една стотинка. Не става максимално ефикасно, когато прилагаме най-скъпо струващите и най-ненужните действия. В болничното здравеопазване имаме дежурни, имаме ток, отопление, всички други разходи, които не помагат на нашето здраве, но трябва да са там. Добре е да се направи цялостен анализ ефективно ли се изразходват средствата, когато ние плащаме за дейности, които са много по-скъпоструващи за същата дейност, отколкото ако се извършат в извънболничната помощ", коментира още д-р Александър Симидчиев.