Д-р Миндов: Държавата трябва да ни компенсира за освободените от потребителска такса

„Освободените от таксата ще останат от освободени – това трябва да се знае. Но институциите, които са ги освободили, са длъжни тази такса да бъде компенсирана по модела на лицата над 65 г. Не може на тях тази такса да се компенсира, а за децата да няма никаква компенсация.“

Това заяви по bTV д-р Георги Миндов, председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари, в коментар за предложението на Българския лекарски съюз потребителската такса да е 1% от минималната работна заплата.

Доводът е, че сумата не е увеличавана от 2012 г. и вече е крайно недостатъчна. Така изчисленията показват, че от 2,90 лв. таксата ще поскъпне на около 11 лв.

„Този модел за 1% не е сега измислен и сега предложен. Той е предложен от законодателя. За нас най-важното е, че таксата трябва да бъде актуализирана, независимо с колко“, каза д-р Георги Миндов,

„На втория етап, отново законово, трябва да бъде обвързана с нещо – дали с минималната работна заплата, дали с осигурителен доход, с праг на бедност – това е икономически въпрос“, посочи Миндов.

По думите му потребителската такса трябва по някакъв начин да бъде актуализирана законово и периодично, а не както е в момента – „да е отвързана от всякакви регулации и оставена в постановление на Министерски съвет“.