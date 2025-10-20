Безкръвна урологична операция извършиха в Пета градска

В Урологичното отделение на МБАЛ „Княгиня Клементина“ беше извършена успешна едноскопска интервенция на мъж на 56 години с камък в пикочопровода. Увреждането е довело до затруднено уриниране и подуване на левия бъбрек, съобщиха от болницата.

Методът е напълно безкръвен, не изисква разрези и позволява на пациента да се възстанови значително по-бързо в сравнение с класическите хирургични операции. В края на интервенцията беше поставен нов уретерален стент, който подпомага нормалното оттичане на урината и гарантира спокойното възстановяване на бъбрека.

Операцията беше извършена от д-р Румен Спасов и д-р Милен Цветков, д.м., а анестезиологичното обезпечаване бе поето от д-р Евгени Янев и медицинска сестра Игнатова. Благодарение на отличната екипна работа процедурата премина без усложнения, а пациентът се възстановява в стабилно състояние, пишат от лечебното заведение.

„Лазерната ендоурология е метод, който ни позволява да помогнем на пациентите без болка и безкръвно. Това е бъдещето на урологията - високотехнологично лечение, съчетано с човешко отношение и прецизност“, коментира д-р Румен Спасов.

МБАЛ „Княгиня Клементина“ е сред болниците в страната, които прилагат най-съвременните минимално инвазивни методи за диагностика и лечение на камъни в бъбреците и пикочните пътища.