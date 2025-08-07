Бейби бум в София: За месец в ''Шейново'' са се родили 200 бебета

OFFNews 07 август 2025 в 14:18 1136 4
Бебе

Снимка Pixabay
Бебе

Бейби бум в столичната АГ болница "Шейново". Само за месец юли там са се родили 200 бебета, отчетоха от лечебното заведение.

Положителната тенденция броят на ражданията да се увеличава в тази болница е от няколко месеца.

Жените, дали живот, все повече избират естественото раждане. Новородените момичета са колкото момчетата.

Запазва се традицията за именуване – най-популярните тези месеци са Мартин, Виктор и Георги. Но има интерес и към по модерните като Матео, Антонио, Карина.

Тенденцията е първото раждане да е между 30 и 35 години, качва се възрастта, това е свързано с желанието за реализация на една жена“, коментира д-р Гергана Петрова, началник на отделението по неонатология.

    Случайност.

    dolivo

    07.08 2025 в 15:25

    -0
    +7
    Статистиката е локална, не средна за страната.

    Все пак, честито, децата са истината! А на нас дупе да ни е яко да ги възпитаваме и опазваме.

    1215

    07.08 2025 в 15:19

    -7
    +13
    Замогнаха се селянчетата ,дето се начуколиха в София и правят бебета. Във Видин или Ямбол е доста по трудно да гледаш дете.

    edin slep

    07.08 2025 в 14:38

    -0
    +26
    Затвориха отделенията в Перник и други селища, къде ще раждат - в София и ей ти чудо - бейби бум

     
