Бейби бум в София: За месец в ''Шейново'' са се родили 200 бебета

Бейби бум в столичната АГ болница "Шейново". Само за месец юли там са се родили 200 бебета, отчетоха от лечебното заведение.
Положителната тенденция броят на ражданията да се увеличава в тази болница е от няколко месеца.
Жените, дали живот, все повече избират естественото раждане. Новородените момичета са колкото момчетата.
Запазва се традицията за именуване – най-популярните тези месеци са Мартин, Виктор и Георги. Но има интерес и към по модерните като Матео, Антонио, Карина.
Тенденцията е първото раждане да е между 30 и 35 години, качва се възрастта, това е свързано с желанието за реализация на една жена“, коментира д-р Гергана Петрова, началник на отделението по неонатология.
18546
4
07.08 2025 в 19:52
24568
3
07.08 2025 в 15:25
Все пак, честито, децата са истината! А на нас дупе да ни е яко да ги възпитаваме и опазваме.
3141
2
07.08 2025 в 15:19
17978
1
07.08 2025 в 14:38
