32-километров велопоход в Пловдив за Световния ден на сърцето

OFFNews 27 септември 2025 в 13:17 236 0
Световен ден на сърцето

Снимка УМБАЛ "Софиямед"
Световен ден на сърцето

Лекари и пациенти от кардиохирургията на университетската болница "Пълмед", както и любители на велосипедния спорт, участваха в 32-километров несъстезателен велопоход, който стартира тази сутрин от Гребната база в Пловдив.

Велопоходът е по повод Световния ден на сърцето, който всяка година се отбелязва на 29-ти септември, и цели да популяризира активния начин на живот като основна предпоставка за добро сърдечно здраве.

Пловдивският митрополит Николай лично благослови преди старта всички участници. Сред тях беше и 77-годишен мъж, опериран преди година за протезиране на аортна клапа, съобщи бТВ.

"Основната идея и кауза е да подкрепим здравословния начин на живот, да подкрепим активното движение като необходимата съставка за рецепта за здравото и щастливо сърце”, каза д-р Андрей Неутов,началник на Кардиохирургия, УМБАЛ "ПЪЛМЕД”

