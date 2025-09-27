32-километров велопоход в Пловдив за Световния ден на сърцето

Лекари и пациенти от кардиохирургията на университетската болница "Пълмед", както и любители на велосипедния спорт, участваха в 32-километров несъстезателен велопоход, който стартира тази сутрин от Гребната база в Пловдив.

Велопоходът е по повод Световния ден на сърцето, който всяка година се отбелязва на 29-ти септември, и цели да популяризира активния начин на живот като основна предпоставка за добро сърдечно здраве.

Пловдивският митрополит Николай лично благослови преди старта всички участници. Сред тях беше и 77-годишен мъж, опериран преди година за протезиране на аортна клапа, съобщи бТВ.