32-километров велопоход в Пловдив за Световния ден на сърцето

Лекари и пациенти от кардиохирургията на университетската болница "Пълмед", както и любители на велосипедния спорт, участваха в 32-километров несъстезателен велопоход, който стартира тази сутрин от Гребната база в Пловдив.
Велопоходът е по повод Световния ден на сърцето, който всяка година се отбелязва на 29-ти септември, и цели да популяризира активния начин на живот като основна предпоставка за добро сърдечно здраве.
Пловдивският митрополит Николай лично благослови преди старта всички участници. Сред тях беше и 77-годишен мъж, опериран преди година за протезиране на аортна клапа, съобщи бТВ.
"Основната идея и кауза е да подкрепим здравословния начин на живот, да подкрепим активното движение като необходимата съставка за рецепта за здравото и щастливо сърце”, каза д-р Андрей Неутов,началник на Кардиохирургия, УМБАЛ "ПЪЛМЕД”
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Обещаните за септември ''магазини за хората'' се отлагат до преди Нова година
Десетки дипломати бойкотираха речта на Нетаняху пред ООН
Обещаните за септември ''магазини за хората'' се отлагат до преди Нова година
Опит за кражба на частите от Паметника на съветската армия