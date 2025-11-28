30% от издадените от личните лекари направления не се ползват

Около 30% от издадените от личните лекари направления за специалист или изследвания не биват оползотворявани. Това заяви пред БНР д-р Мирослав Спасов – общопрактикуващ лекар от София.

Според него българските граждани не натоварват достатъчно НЗОК.

Д-р Спасов смята, че се неглижира проблемът с несъбираемостта на здравната вноска от вече 1,180 млн. здравно неосигурени граждани. "Става въпрос за хора, които работят и умишлено не си плащат здравните вноски", уточни той.

Увеличения, изразходвани неправомерно

В частта за здравеопазването основната теза беше, че за първи път имаме такъв голям бюджет за здравеопазване с една малка подробност, че от години всички лекари, които работим, и специалистите, които сме ангажирани със здравната система, твърдим, че системата е недофинансирана. За поредна година получаваме някакви увеличения, които за съжаление се изразходват доста неправомерно, коментира общопрактикуващият лекар по проектобюджета на НЗОК за 2026 г.

Според него т. нар. увеличение покрива само инфлацията. "Липсата на национален колективен трудов договор, който да регламентира заплащането на работещите в системата здравни специалисти, също е проблем", казва д-р Спасов.