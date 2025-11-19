ВКС ще реши къде да се гледа делото срещу Благомир Коцев

Делото срещу варненския кмет Благомир Коцев и другите четирима - общинарите Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова, както и срещу неизвестен депутат от 51-ия парламент, отива във Върховния касационен съд.

ВКС трябва да прецени на кой еднакъв по ранг съд да бъде разпределено, след като Софийският градски съд прекрати съдебното производство срещу тях. В съобщението на СГС не се посочва кой съд би могъл да бъде посоченият, но в мотивите на съдията-докладчик се намеква, че престъпленията на Коцев са от компетенциите на варненски съд, тъй като са извършени там.

Делото срещу Коцев бе пратено в София още на етап разследване с оправданието, че има данни за участие на лице с имунитет, т.е. на депутат.

Коцев, Кателиев и Стефанов са обвинени, че в периода от юли 2024 г. до края на май 2025 г. на териториите на Варна и София, като длъжностни лица, Маринов като съсобственик на "Корект груп кетъринг" ООД и неназованият депутат са се сговорили да вършат престъпления, свързани с административни услуги и възлагане на обществени поръчки, за които НК предвижда затвор.

Според СГП варненският кмет и общинските съветници са поискали от Пламенка Димитрова подкуп от 228 000 лв., за да притиснат зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

Обвиненията на кмета са за поискани подкупи и от бизнесмените Траян Георгиев и Ивелин Иванов. Освен това се е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов. Второто обвинение за принуда е за прехвърляне на малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт". Обект на натиска е ръководителят на проекта за обновяване на градския транспорт.

От СГС напомнят, че с постановление от 10.11.2025 г. на прокурор при СГП материалите срещу народния представител са отделени.

За да бъде подведен под отговорност, народният представител трябва да се раздели с имунитета си. Това може да стане, ако сам поиска или ако пленарната зала на НС даде разрешение.

Съдията докладчик по делото Снежина Колева намира, че не са налице обстоятелства, които обуславят специалната подсъдност на СГС по чл. 35, ал. 4 от НПК - "за престъпления от общ характер, извършени от лица с имунитет". Независимо, че обвинението засяга сговаряне между четирима известни и едно неизвестно лице, но с посочено особено качество народен представител, по делото няма конкретизиране и привличане към наказателна отговорност на въпросния депутат, "за да се прецени наличието на особено качество към момента на твърдяната деятелност, което да обуслови специална компетентност".

Затова няма как делото да се гледа от градския съд. Това се отнася и до обвиненията в съучастие.

Освен това, обясняват от СГС, местата на всички престъпления са София и Варна, а "когато престъплението е започнало в района на един съд, а е продължило в района на друг, делото е подсъдно на съда, в който престъплението е довършено". Компетентен да разглежда делото е СГС, но в същото време всички петима подсъдими, както и 25 от общо 28 свидетели са от Варна.

Това мотивира извод, че делото следва да се изпрати на ВКС за преценка за разглеждането му от друг еднакъв по степен съд.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли. Не е ясно дали той ще остане в затвора, докато се произнесе ВКС. Ясно е само, че и.д. кмет на Варна до 5 декември е Снежина Апостолова, която трябваше да бъде кмет само за един ден.