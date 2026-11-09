Управителят на ВиК Монтана отива на съд за злоупотреби за малко под 1 млн. лв.

Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на ВиК в Монтана Валери Иванов за длъжностни престъпления, ощетили дружеството с над 966 000 лв.

Първото обвинение е свързано с управлението на ВиК дружеството в периода от 2014 до 2022 г. Според прокуратурата Иванов не е осигурил необходимия финансов контрол върху дейността на предприятието, разходването на средства и изпълнението на сключените договори.

Второто обвинение се отнася до договор за доставка и монтаж на съоръжение за пречистване на питейна вода от арсен, сключен в периода 2017-2019 г.

Сключването на контракта, поемането на задължения и изплащането на суми по него били извършени без да са налице условията за неотложност и за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с изпълнител. Не били извършени предварителни проучвания и не била избрана технологична схема за пречистване на водата. Не бил изготвен и одобрен инвестиционен проект за пречиствателна станция, нито било издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Предстои делото да продължи в съда.

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