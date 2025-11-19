Трима млади мъже са обвинени в измама с внос на коли от САЩ

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже – на 24, на 29 и на 30 г., за измама с внос и закупуване на автомобили от САЩ.

Доказателствата сочат, че тримата млади мъже са заблудили потърпевши, че ще им съдействат за покупката на американски коли.

Това трябвало да стане чрез фирма, с която следвало да сключат договор за покупко-продажба. За целта обвиняемите ги убедили, че след като сключат контрактите и платят цената по банков път, автомобилите ще бъдат доставени.

Вредите от измамата са за 124 699 лв.

За подобно престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор.

Тримата измамници са задържани за до 72 часа.