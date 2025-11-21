Син преби майка си и й се закани с убийство

21 ноември 2025
Насилие

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 19-годишен младеж, който пребил майка си и й се заканил с убийство.

Случаят в столичния квартал "Борово" е от 19 ноември, когато разгневеният син хванал майка си за шията и започнал да я души. Пострадалата получила кръвонасядане и оток.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Това обаче не стигнало на насилника и той се заканил с убийство на майка си - казал й, че иска да я види мъртва.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които Наказателният кодекс предвижда затвор.

Момчето е задържано да до 72 часа.

