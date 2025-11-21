Син преби майка си и й се закани с убийство

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 19-годишен младеж, който пребил майка си и й се заканил с убийство.
Случаят в столичния квартал "Борово" е от 19 ноември, когато разгневеният син хванал майка си за шията и започнал да я души. Пострадалата получила кръвонасядане и оток.
Деянието е извършено в условията на домашно насилие.
Това обаче не стигнало на насилника и той се заканил с убийство на майка си - казал й, че иска да я види мъртва.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които Наказателният кодекс предвижда затвор.
Момчето е задържано да до 72 часа.
21.11 2025 в 14:52
