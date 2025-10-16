СГС пусна Никола Барбутов под домашен арест

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест, реши Софийският градски съд.

Той бе задържан в края на юни като част от престъпна група, длъжностни престъпления и пране на пари. Освен Барбутов, обвиняеми са експертът по обществени поръчки и негов съветник Петър Рафаилов, който преди месец бе пуснат под гаранция от 10 000 лв., и Соня Клисурска, която също е на свобода.

До ареста се стигна след като кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост"' обявиха, че им е оказван натиск за обществени поръчки, които да бъдат спечелени от конкретни фирми. А въпросните фирми да връщат по 6% от стойността на поръчката.

Според съда срещу Барбутов има разследване за четири престъпления и доказателствата сочат, че има обосновано предположение за участието му в тях.

В началото на заседанието защитникът на Никола Барбутов - адвокат Ина Лулчева, поиска прокуратурата да разпита Лена Бориславова и Кирил Петков, тъй като в началото на октомври Комисията за противодействие на корупцията им отказа. Но искането бе отхвърлено с обяснението, че това ще стане, когато прокуратурата прецени.

Адвокат Лулчева настоя клиентът ѝ да бъде освободен и подчерта, че не може да упражни правото на защита, ако прокуратурата отказва да разследва и да си върши работата. Според нея държавното обвинение не е свършило нищо съществено през последните месеци, в които Барбутов е в ареста.