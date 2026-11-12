Съдебни служители въстанаха срещу орязания бюджет

Съдебни служители от Софийската районна прокуратура инициираха национална петиция в знак на несъгласие с проектобюджета за 2027 г. Повод за недоволството са предвиденото увеличение на възнагражденията с едва 5% и намеренията за ограничаване на средствата за облекло, които за много съдебни служители представляват съществена част от годишния им доход.

Със заложените в проектобюджета промени се посяга се на хората, които получават най-малко, имат най-слаб публичен глас и най-трудно могат да се защитят, заявяват служителите. На хората, които не носят вина за проблемите на съдебната система, но от които се очаква да платят сметката.

Служителите в СРП работят в най-голямата и една от най-натоварените прокуратури в страната, в най-скъпия град и при съотношение приблизително един прокурор към 0,8 служители. Зад всяко дело, прокурорски акт, призовка и съдебен документ стои работата на хора, които обработват огромен обем информация, следят законови срокове и носят отговорност за точността на всяко действие. Техният труд рядко е видим за обществото, но е необходим за нормалното функциониране на съдебната система, посочват недоволните.

Особено сериозен е въпросът за заплащането в столицата, където разходите за жилище, храна, транспорт и отглеждане на деца са високи. По данни на НСИ средната брутна месечна заплата в София през второто тримесечие на 2026 г. е 1943 евро, докато стартовото основно възнаграждение на съдебен служител в СРП е 718 евро нето.

Поставя се и въпросът за бъдещето на съдебната администрация. Според тях ниските възнаграждения затрудняват привличането и задържането на квалифицирани кадри, а напускането на опитни служители увеличава натоварването върху останалите.

„Когато един човек си тръгне, работата му не изчезва. Тя остава за колегите му. Не искаме някой да плаща сметките ни. Искаме да можем да ги плащаме със заплатите си“, заявяват инициаторите на петицията.

Служителите подчертават, че не смятат труда си за по-важен от този на хората в останалите професии. Те настояват заплащането им да отразява отговорността, квалификацията и натовареността в съдебната администрация.

Затова искането им не е за запазване на допълнителни придобивки на всяка цена. Ако средствата за облекло бъдат премахнати, те настояват загубата на годишен доход да бъде компенсирана чрез трайно увеличение на основните месечни възнаграждения, отделно от общата индексация.

„Разбираме, че за много хора тези пари изглеждат като привилегия. Истината е, че много от нас не използват парите за дрехи, а за да бъдат покрити вноски по кредити, да бъдат платени наеми, сметки, лекарства и разходи свързани с децата ни. Разпределяме тези средства за месеци напред, защото месечните ни заплати не са достатъчни за всички разходи“, обясняват съдебните служители.

Реформа не се прави, като се взема от най-уязвимите. Бюджет не се спасява с доходите на най-ниско платените.

Междувременно, за да изразят публично несъгласието си с проектобюджета, съдебните служители ще излязат пред сградата на СРП и Софийския районен съд на бул. „Ген.М.Скобелев“ №23 в петък, 13.10.2026 г., в 12,00 часа. Събитието ще е под надслов „Невидимите в съдебната система“, като ще се проведе при организация, съобразена с необходимостта от непрекъснато административно обслужване на гражданите.

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