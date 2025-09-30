Съдът оправда Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото (обновена)

Софийският градски съд оправда прокурор Константин Сулев, че е повдигнал обвинение на бившия следовател и герой от разследването на Антикорупционния фонд "Осемте джуджета" Петьо Петров-Пепи Еврото и на Кристиян Христов, за да им причини вреда, да засегне правата им и да облагодетелства бившия главен прокурор Иван Гешев.

"Приемаме, че несъмнено сте извършил всички тези деяния, които се посочват в обвинителния акт. Но като прокурор, а според Конституцията съдии, следователи и прокурори не носят отговорност за дейността си като магистрати", мотивира се кратко съдът и призна Сулев за невинен по обвиненията, които са му повдигнати.

Присъдата обаче не е окончателна и може да се обжалва пред по-висока инстанция.

Малко по-рано Софийската градска прокуратура поиска условна присъда за Сулев.

Той бе обвинен, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 г., при условията на продължавано престъпление, нарушил и не е изпълнил служебните си задължения, за да облагодетелства бившия вече главен прокурор Иван Гешев, като не допуска да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и да навреди на Петьо Петров-Еврото и Кристиян Христов.

Малко по-късно СГС ще се произнесе окончателно за присъдата на прокурор Сулев.

Днес се състояха пледоариите по делото. Прокурор Йордан Петров поиска съдът да постанови присъда от 2 г. условно с петгодишен изпитателен срок, като за същото време на Сулев да му бъде забранено да заема магистратска длъжност.

„Считам, че няма необходимост прокурор Сулев да изтърпява ефективно наказание“, каза Петров, цитиран от БТА.

Според държавното обвинение Сулев е повдигнал незаконно и без доказателства обвинения на Петьо Петров-Пепи Еврото и Кристиян Христов, и е поискал задържането им. Разследването е било насочено към разкриване на престъпления от изключителната компетентност на Софийската градска прокуратура, но прокурорът е продължил работа по него, а не е трябвало, според Йордан Петров.

„Не твърдя, че Сулев е бил наясно с цялата схема, а че съзнателно е нарушил служебните си задължения“, каза прокурор Петров.

Адвокат Костадин Костадинов пледира, че неговият клиент е невиновен и поиска тричленният съдебен състав да го оправдае по повдигнатите обвинения. По думите му действията на клиента му са законосъобразни и правилни. Защитникът заключи, че Константин Сулев не е нарушил служебните си задължения като е привлякъл като обвиняеми Христов и Петров и е бил компетентен да извърши съответните действия спрямо тях.

В последната си дума пред съда Константин Сулев заяви, че дали е имало или нямало доказателства преценява конкретният магистрат, на когото е разпределено делото.