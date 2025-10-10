Съдът окончателно заличи регистрацията на Българската православна старостилна църква

Софийският апелативен съд окончателно реши да ликвидира и заличи регистрацията на Българската православна старостилна църква (БПСЦ).

Казусът предизвика огромен интерес, защото е пряк сблъсък между българското и европейското законодателство. Според европейското всяко вероизповедание може да се регистрира, а според българското може да има само една църква, която съдържа думата "православна" в името си и това е БПЦ.

До решението се стигна, след като Софийската градска прокуратура внесе частна жалба срещу отказа на Софийския градски съд да прекрати регистрацията на БПСЦ. В Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията са вменени задължения на всички вероизповедания в България да заявят за вписване в регистъра промяна в наименованието си, ако то съдържа думата "православна" или производни и сходни думи. Съгласно чл. 10, ал. 1 от закона традиционното вероизповедание в Република България е източното православие, а негов единствен изразител и представител е "самоуправляваща се единна Българска православна църква", се казва в мотивите на съда, цитирани от БТА.

Опитите за регистрация на БПСЦ започват през 2011 г., но биват осуетени от съдебни решения от 2011 г. и 2012 г. на съдиите от СГС и САС. През 2021 г. Европейският съд по правата на човека в Страсбург по делото с БПСЦ постанови, че е налице нарушение на свободата на религията във връзка със свободата на сдружаване и има нарушение в правото на ефективно средство за защита според Конвецията за правата на човека. Върховният касационен съд взе решение от 16 декември 2024 г. за вписването на старостилната църква в регистъра на вероизповеданията към Софийския градски съд.

Агенцията по вписванията отказа регистрация на Старостилната църква в началото на 2025 г. Няколко политически партии внесоха законопроекти за утвърждаване на статута на Българската православна църква - Българска патриаршия, а Комисията по конституционни и правни въпроси на НС прие промените в Закона за вероизповеданията, които правят БПЦ-БП "единствен изразител и представител" на източното православие у нас. През март министрите от Съвета на Европа призоваха българските власти да вземат законодателни мерки, които да предотвратят всякакви негативни последици за БПСЦ.

Българската православна старостилна църква (БПСЦ) възниква като резултат от съпротивата срещу църковно-календарната реформа, която Българската патриаршия прави през 1968 г. Тогава БПЦ преминава към т.нар. „новоюлиански календар“ или „нов стил“. Група духовници, монаси и миряни, водени от архимандритите Серафим Алексиев и Сергий Язъджиев, се противопоставят на решението на църковната власт, което разглеждат като отстъпление от преданието на църквата.