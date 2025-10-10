Прокуратурата иска задържане в психиатрия на мъжа, убил баща си в Гара Лъкатник

Окръжна прокуратура – София внесе в съда искане за вземане на мярка за процесуална принуда „Настаняване за изследване в психиатрично заведение“ спрямо обвиняем за убийство на баща си в село Гара Лакатник, съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за авторството на деянието, като в качеството на обвиняем е привлечен И.И., на 41 години.

На 8 октомври около 14:30 ч. в къща в село Гара Лакатник е умъртвен 73-годишният В.Г. В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествие и са разпитани свидетели. Иззети са веществени доказателства – два ножа, кърпи, дрехи, обтривки от трупа и от различни предмети в недвижимия имот. Извършена е съдебно-медицинска аутопсия.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – София обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Свидетелят по делото – майка и личен асистент на обвиняемия И.И., с протокол е предала копия на епикризи, издадени от медицински лица - лекари. От съдържанието им е видно, че обвиняемият е постъпвал за лечение в болнично заведение през 2018 г. и 2024 г., при което му е била поставена диагноза „Параноидна шизофрения“.

С оглед събраните материали по делото наблюдаващият прокурор е изготвил и е внесъл в съда искане за вземане на мярка за процесуална принуда „Настаняване за изследване в психиатрично заведение“ за срок до 30 дни спрямо обвиняемия.

В рамките на изследването вещите лица следва да изяснят дали лицето страда от психично заболяване и могъл ли е в деня на убийството да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. От значение е да се констатира актуалното психично състояние на И.И., както и дали може да участва пълноценно в наказателното производство.