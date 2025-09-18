Правосъдие за всеки: Бившият шеф на спецсъда Георги Ушев най-вероятно ще гледа мярката на Коцев

OFFNews 18 септември 2025 в 12:45 420 1
Кметът на Варна Благомир Коцев

Снимка БГНЕС/архив
Кметът на Варна Благомир Коцев

Определен е новият състав на Апелативния съд-София, който ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев. Това е поредният дежурен състав, застъпващ от понеделник, съобщиха от "Правосъдие за всеки". 

Мярката ще се гледа на 23.09 /вторник/ от 10 ч. в сградата на бившия Специализиран съд на ул. "Черковна" 90.

Това със сигурност означава, че председател на състава е бивш спецсъдия. По метода на изключването най- вероятно е това да е бившият председател на Апелативния специализиран съд Георги Ушев, пишат още от "Правосъдие за всеки".

При закриването на спецсъда всичките 10 магистрати от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) - председателят Георги Ушев, заместникът му Веселина Вълева, както и съдиите Венелин Иванов, Галя Георгиева, Даниела Врачева, Даниела Росенова, Красимира Райчева, Красимира Костова, Магдалена Лазарова и Румяна Илиева, поискаха и бяха преназначени в Софийския апелативен съд. 

Мярката на Коцев трябваше да се гледа днес, но заседанието бе отложено, след като съдиите си направиха отвод и задържаният кмет остана в ареста. 

В момента съдебният състав с председател зам.шефа на Апелативния съд Александър Желязков гледа мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.  Отвод не бе поискан от адвокатите. 

    случайно прочетох

    18.09 2025 в 13:40

    Искат да ни изкарат на протест и да ни преброят ли?
    Ако е така, дали ще е мирен протестът и дали няма да няма да отеснее градът?
     
