Правосъдие за всеки: Бившият шеф на спецсъда Георги Ушев най-вероятно ще гледа мярката на Коцев

Определен е новият състав на Апелативния съд-София, който ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев. Това е поредният дежурен състав, застъпващ от понеделник, съобщиха от "Правосъдие за всеки".

Мярката ще се гледа на 23.09 /вторник/ от 10 ч. в сградата на бившия Специализиран съд на ул. "Черковна" 90.

Това със сигурност означава, че председател на състава е бивш спецсъдия. По метода на изключването най- вероятно е това да е бившият председател на Апелативния специализиран съд Георги Ушев, пишат още от "Правосъдие за всеки".

При закриването на спецсъда всичките 10 магистрати от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) - председателят Георги Ушев, заместникът му Веселина Вълева, както и съдиите Венелин Иванов, Галя Георгиева, Даниела Врачева, Даниела Росенова, Красимира Райчева, Красимира Костова, Магдалена Лазарова и Румяна Илиева, поискаха и бяха преназначени в Софийския апелативен съд.

Мярката на Коцев трябваше да се гледа днес, но заседанието бе отложено, след като съдиите си направиха отвод и задържаният кмет остана в ареста.

В момента съдебният състав с председател зам.шефа на Апелативния съд Александър Желязков гледа мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. Отвод не бе поискан от адвокатите.