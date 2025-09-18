Правосъдие за всеки: Бившият шеф на спецсъда Георги Ушев най-вероятно ще гледа мярката на Коцев

Определен е новият състав на Апелативния съд-София, който ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев. Това е поредният дежурен състав, застъпващ от понеделник, съобщиха от "Правосъдие за всеки".
Мярката ще се гледа на 23.09 /вторник/ от 10 ч. в сградата на бившия Специализиран съд на ул. "Черковна" 90.
Това със сигурност означава, че председател на състава е бивш спецсъдия. По метода на изключването най- вероятно е това да е бившият председател на Апелативния специализиран съд Георги Ушев, пишат още от "Правосъдие за всеки".
При закриването на спецсъда всичките 10 магистрати от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) - председателят Георги Ушев, заместникът му Веселина Вълева, както и съдиите Венелин Иванов, Галя Георгиева, Даниела Врачева, Даниела Росенова, Красимира Райчева, Красимира Костова, Магдалена Лазарова и Румяна Илиева, поискаха и бяха преназначени в Софийския апелативен съд.
Мярката на Коцев трябваше да се гледа днес, но заседанието бе отложено, след като съдиите си направиха отвод и задържаният кмет остана в ареста.
В момента съдебният състав с председател зам.шефа на Апелативния съд Александър Желязков гледа мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. Отвод не бе поискан от адвокатите.
18.09 2025 в 13:40
Ако е така, дали ще е мирен протестът и дали няма да няма да отеснее градът?
Свалиха от ефир Джими Кимъл заради коментари за убийството на Чарли Кърк. Тръмп приветства
