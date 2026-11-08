Обвиниха разследващ полицай от СДВР за получен подкуп

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност разследващ полицай при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за поискан и получен подкуп, чл. 302, т. 1, пр. последно, вр. чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Според събраните до момента доказателства на 06.11.2026 г., около 15:00 ч., в гр. София, в района на кръстовището на бул. „Христо Ботев" и бул. „Тодор Александров", обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице - разследващ полицай при СДВР, поискал и приел подкуп в размер на 500 евро.

Паричната сума била поискана и получена, за да извърши действия по служба, като изпрати разследвано от него досъдебно производство на прокуратурата с мнение за прекратяване, както и да съдейства за прекратяването му.

На 07.11.2026 г. лицето е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. последно, вр. чл. 301, ал. 1 от НК. Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 3000 евро.

При определяне на вида на мярката за неотклонение е съобразено рязкото влошаване на здравословното състояние на обвиняемия, наложило неговата хоспитализация.

Разследването по досъдебното производство се провежда от Следствения отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП.

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