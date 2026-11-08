Обвиниха разследващ полицай от СДВР за получен подкуп

OFFNews 08 ноември 2026 в 11:24 5497 0
МВР

Снимка БГНЕС
Полицаи

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност разследващ полицай при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за поискан и получен подкуп, чл. 302, т. 1, пр. последно, вр. чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Според събраните до момента доказателства на 06.11.2026 г., около 15:00 ч., в гр. София, в района на кръстовището на бул. „Христо Ботев" и бул. „Тодор Александров", обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице - разследващ полицай при СДВР, поискал и приел подкуп в размер на 500 евро.

Паричната сума била поискана и получена, за да извърши действия по служба, като изпрати разследвано от него досъдебно производство на прокуратурата с мнение за прекратяване, както и да съдейства за прекратяването му.

На 07.11.2026 г. лицето е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. последно, вр. чл. 301, ал. 1 от НК. Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 3000 евро.

При определяне на вида на мярката за неотклонение е съобразено рязкото влошаване на здравословното състояние на обвиняемия, наложило неговата хоспитализация.

Разследването по досъдебното производство се провежда от Следствения отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП.

Виж още за:
Следете новините ни в :
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
Коментари
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !

 
X

По тайните откоси на историята: Крепостта Урвич