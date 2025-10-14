Обвиниха мъж, размахвал мачете в столичен МОЛ

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж, размахвал мачете в столичен МОЛ на бул. "Цариградско шосе". 

На 12.10.2025 г. около 19,30 часа в МОЛ в София, обвиняемият Н.А. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той е извадил нож тип “мачете“ и го е размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан от тях. 

Н.А. е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години. 

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа. 

В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н.А.

