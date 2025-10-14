Обвиниха мъж, размахвал мачете в столичен МОЛ

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж, размахвал мачете в столичен МОЛ на бул. "Цариградско шосе".
На 12.10.2025 г. около 19,30 часа в МОЛ в София, обвиняемият Н.А. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Той е извадил нож тип “мачете“ и го е размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан от тях.
Н.А. е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години.
Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.
В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н.А.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна
Бежанка от Украйна също е купила апартамент в Елените и не иска да събарят комплекс Негреско
Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна
Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна